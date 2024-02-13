Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Netanyahu Refah'ta geri adım atmıyor, Mısır'a teklif götürdü! Biden gittikçe sinirleniyor...

ABD hükümetinden İsrail’e çağrı

İsrail bombardımanından kaçmak için amcası, teyzesi ve 5 kuzeniyle evden çıkan ve günler sonra kendisini kurtarmaya giden 2 ambulans görevlisi ile birlikte cansız bedenine ulaşılan 5 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ölümüne ABD’den tepki geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail hükümetini Rajab'ın ölümünü soruşturmaya çağırdığını söyledi.



“İsrail makamlarından bu olayı acil olarak soruşturmalarını istedik. Onların da bunu yaptığını anlıyoruz. Sonuçları zamanında görmeyi ve uygun hesap verebilirlik tedbirlerini de içermesini bekliyoruz” diyen Miller, “Hind Rajab'ın ölüm haberiyle yıkılmış durumdayız. Benim de 6 yaşına girmek üzere olan küçük bir kızım var. Bu yüzden bu yıkıcı ve yürek parçalayıcı bir haber” şeklinde konuştu.



Çatışmalar sonucunda ölen binlerce çocuğun olduğunu hatırlatan Miller, “Bunların her biri, Amerika Birleşik Devletleri hükümetindeki herkesin derinden hissettiğini bildiğim birer trajedidir” ifadelerini kullandı.