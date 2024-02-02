'Kağıdı paraya çeviriyorum' dedi, dolandırmaya çalıştığı ailenin kurbanı oldu!

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Almanya, Saksonya polisinin daha önce hiç karşılaşmadığı garip vakayı konuşuyor.

İsmi Lionel N. olarak açıklanan 30 yaşındaki Afrikalı adam kendisini bir 'vudu büyücüsü' olarak tanıtarak boş kağıtları paraya çevirebildiğini iddia ediyordu. Polise göre bu aldatmaca bir süre işe yaradı, ta ki yanlış aileyi dolandırmayı çalışana kadar...

PARA BÜYÜSÜ İÇİN 15 BİN EURO VERDİLER

Alman basınında yer alan bilgilere göre,'Vudu büyücüsünün' son kurbanı Almanya'nın Magdeburg kentinde yaşayan Suriyeli bir aile oldu. Kamerunlu adam 'para büyüsü' ile boş kağıtları paraya çevirebileceğini ve kendilerine yüklü miktarda para ödeyeceğini iddia ediyordu.



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Para büyüsü için gerekli olan malzemeler ise, hazırlanan özel iksir ve gerçek paraydı...

10 ocak'ta kendilerine söz verilen parayı almak üzere anlaşan aile dolandırıcıya 15 bin Euro para verdi.

İNTİKAM YEMİNİ EDEN AİLE DOLANDIRICIYI KAÇIRDI

Afrikalı büyücü belirlenen tarih ve saatte Magdeburg Maritim Oteli'ne gelmeyince dolandırıldıklarını anlayan aile Lionel N.'nin peşine düştü.

Baba ve oğulları 10 Ocak akşamı yüzlerinde kar maskeleri ile adamın yaşadığı apartman dairesine baskın düzenledi. Paralarını geri almak için dolandırıcıya işkence eden aile evin altını üstüne getirdi ancak paralarını bulamadı, bunun üzerine adamı zorla araçlarına bindirerek kaçırdılar.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kaçırma sırasında ateş sesleri de duyuldu.



Aile 12 Ocak günü saat 02.30 sıralarında daireyi tekrar aramak istedi ancak özel polis ekipleri onları orada bekliyordu.

Ailenin 48 yaşındaki reisi Jamal M. ve iki oğlu gasp ve adam kaçırma suçlaması ile karşı karşıya kalırken, Vudu büyücüsü Lionel N. de dolandırıcılık suçundan hakim karşısına çıkacak.