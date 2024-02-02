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İsrail Savunma Bakanı'ndan ortalığı karıştıran açıklama! 'Bu yeni bir soykırım anlamına geliyor'

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Refah
İsrail Savunma Bakanından ortalığı karıştıran açıklama Bu yeni bir soykırım anlamına geliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 11:37

Yaklaşık 1,9 milyon yerinden edilmiş Filistinli, İsrail Savunma Bakanı'nın bir zamanlar “güvenli bölge” olarak tanımlanan Refah kentine saldırı sözü vermesinin ardından korku içinde. Al Jazeera olası bir kara saldırısının 'yeni bir soykırım' olacağı konusunda uyarıda bulunurken

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Aralık'tan bu yana havadan, karadan ve denizden ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 119 gündür devam ederken hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bini aştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın resmi X hesabından yaptığı açıklama ise katliamın giderek büyüyeceği endişelerini körükledi.

REFAH'A KARA SALDIRISI SİNYALİ

Bakan Gallant İsrail güçlerinin Gazze'deki askeri operasyonlarını Mısır sınırında yer alan Refah kentine kadar genişleteceğini duyurduğu paylaşımında "Hamas'ın Han Yunus Tugayı dağıtıldı, oradaki görevi tamamlayıp Refah'a devam edeceğiz. İsrail güçlerinin Hamas hedefleri üzerinde uyguladığı büyük baskı bizi rehinelere her şeyden daha fazla yaklaştırıyor. Sonuna kadar devam edeceğiz, başka yolu yok." ifadelerini kullandı.

Gallant'ın açıklaması Refah'a kara saldırısı sinyali olarak yorumlandı.



"BU YENİ SOYKIRIM ANLAMINA GELİYOR"

Al Jazeera İsrail Ordusu'nun 'güvenli bölge' olarak tanımlanan Rafah'a düzenleyeceği kara saldırısının yeni bir soykırım anlamına geldiğini yazdı ve "Gallant'ın açıklaması sivillere hiç önem verilmediğini gösteriyor. Temel kaynaklardan yoksun bu küçük alana sıkışıp kalan insanların gidebilecekleri başka bir yer yok. Burası Filistinlilerin Gazze'deki son sığınağı. Onun ötesinde sadece Mısır sınırı var." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı Refah kenti şu anda 1,9 milyon nüfusu ile oldukça kalabalık. Olası bir kara saldırısında sivillerin sığınacak bir yeri kalmıyor.
İsrail Savunma Bakanından ortalığı karıştıran açıklama Bu yeni bir soykırım anlamına geliyor

"GİDEBİLECEKLERİ BAŞKA HİÇ BİR YER YOK"

İngiliz Guardian gazetesi ise İsrail'in operasyonlarını sürekli siviller için güvenli bölge olarak tanımladığı alanlara genişlettiğine dikkat çekti ve "Refah, Gazze'nin en güneyindeki şehir. İsrail ve Mısır onların bölgeyi terk etmesine izin vermeyeceği için sivillerin gidebileceği hiçbir yer yok." ifadelerini kullandı.

Gazete ayrıca Refah kentindeki binlerce kişinin halihazırda sınırlı kaynaklar ve yayılan hastalıklar nedeni ile acı çektiğini vurguladı.

GAZZE'DE EVLER ATEŞE VERİLİYOR

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Öte yandan İsrail gazetesi Haaretz yayımladığı özel haberinde, Gazze Şeridi’nde görev yapan komutanların İsrail askerlerine savaş nedeniyle Filistinlilerin terk ettiği evleri "yasal onay almadan" yakma emrini verdiğini ifade etti. İsrail askerlerinin komutanlarının emriyle son haftalarda yüzlerce binayı ateşe vererek kullanılamaz hale getirdiği, yakılan evlerin istihbarat bilgilerine göre seçildiği aktarıldı. Haberde, operasyona liderlik eden 3 komutanın Gazze'de ev yakmanın "yaygın bir uygulama" haline geldiğini doğruladığı vurgulandı.

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İsrailli bir askerin sosyal medya hesabında paylaştığı belirtilen görüntüde, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampında evlerin ateşe verildiği anlar yer aldı.

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#İsrail#Gazze#Refah

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