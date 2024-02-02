İsrail Savunma Bakanı'ndan ortalığı karıştıran açıklama! 'Bu yeni bir soykırım anlamına geliyor'

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Aralık'tan bu yana havadan, karadan ve denizden ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 119 gündür devam ederken hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bini aştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın resmi X hesabından yaptığı açıklama ise katliamın giderek büyüyeceği endişelerini körükledi.



REFAH'A KARA SALDIRISI SİNYALİ



Bakan Gallant İsrail güçlerinin Gazze'deki askeri operasyonlarını Mısır sınırında yer alan Refah kentine kadar genişleteceğini duyurduğu paylaşımında "Hamas'ın Han Yunus Tugayı dağıtıldı, oradaki görevi tamamlayıp Refah'a devam edeceğiz. İsrail güçlerinin Hamas hedefleri üzerinde uyguladığı büyük baskı bizi rehinelere her şeyden daha fazla yaklaştırıyor. Sonuna kadar devam edeceğiz, başka yolu yok." ifadelerini kullandı.



Gallant'ın açıklaması Refah'a kara saldırısı sinyali olarak yorumlandı.





הערכת מצב בח׳אן יונס עם סגן הרמטכ״ל ומפקד אוגדה 98



חטיבת ח׳אן יונס של ארגון החמאס מפורקת, נשלים את המשימה שם ונמשיך לרפיח.

הלחץ הכביר שהכוחות מפעילים על יעדי החמאס מקרב אותנו להשבת החטופים, יותר מכל דבר אחר.



אנחנו נמשיך עד הסוף, אין דרך אחרת. pic.twitter.com/6Lt9gLgjFV — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) February 1, 2024

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Al Jazeera İsrail Ordusu'nun 'güvenli bölge' olarak tanımlanan Rafah'a düzenleyeceği kara saldırısının yeni bir soykırım anlamına geldiğini yazdı ve" ifadelerini kullandı.İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı Refah kenti şu anda 1,9 milyon nüfusu ile oldukça kalabalık. Olası bir kara saldırısında sivillerin sığınacak bir yeri kalmıyor.İngiliz Guardian gazetesi ise İsrail'in operasyonlarını sürekli siviller için güvenli bölge olarak tanımladığı alanlara genişlettiğine dikkat çekti ve "ifadelerini kullandı.Gazete ayrıca Refah kentindeki binlerce kişinin halihazırda sınırlı kaynaklar ve yayılan hastalıklar nedeni ile acı çektiğini vurguladı.

Öte yandan İsrail gazetesi Haaretz yayımladığı özel haberinde, Gazze Şeridi’nde görev yapan komutanların İsrail askerlerine savaş nedeniyle Filistinlilerin terk ettiği evleri "yasal onay almadan" yakma emrini verdiğini ifade etti. İsrail askerlerinin komutanlarının emriyle son haftalarda yüzlerce binayı ateşe vererek kullanılamaz hale getirdiği, yakılan evlerin istihbarat bilgilerine göre seçildiği aktarıldı. Haberde, operasyona liderlik eden 3 komutanın Gazze'de ev yakmanın "yaygın bir uygulama" haline geldiğini doğruladığı vurgulandı.

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İsrailli bir askerin sosyal medya hesabında paylaştığı belirtilen görüntüde, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampında evlerin ateşe verildiği anlar yer aldı.