Kiev'in yüzü gülmeye başladı! Rusya'ya Karadeniz'de soğuk duş...

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali bugün 709. gününde. Kiev yönetimi Avrupalı müttefiklerinin desteği ile başlattığı karşı saldırıdan beklediği sonucu alamadı. Savaş alanında uzun süredir ciddi bir ilerleme sağlanamadı.



ŞANS UKRAYNA'NIN YÜZÜNE YENİDEN GÜLMEYE BAŞLADI



ABD ve AB'deki yardım fonu krizleri, ülkeyi sarsan yolsuzluk skandalı ve Moskova'nın peş peşe gerçekleştirdiği saldırılar moralleri düşürse de şans bu hafta Ukrayna'nın yüzüne yeniden gülmeye başladı.



Avrupa Birliği liderleri dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı ikna etmeyi başardı ve önümüzdeki dört yıl içinde Ukrayna'yı destekleyecek 50 milyar euroluk (54 milyar dolar) yardım paketini onayladı. ABD Başkanı Joe Biden ise Cumhuriyetçilerin vetosuna takılan 61 milyar dolarlık askeri yardım paketi için “Atina formülüne” başvurmayı düşünüyor.

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RUS SAVAŞ GEMİSİ İMHA EDİLDİ



Ukrayna askeri istihbaratı dün resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile Rus Ivanovets savaş gemisini imha ettiklerini duyurdular.



İnsansız deniz araçları ile yapılan saldırının görüntülerinde geminin önce yan yattığı daha sonra patladığını ve suya battığı görülüyor.



Ukrayna Savunma Bakanlığı geminin yaklaşık değerinin 60 milyon ila 70 milyon dolar olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Olexander Scherba saldırıyı "etkileyici" olarak nitelendirdi.



Ivanovetsler genellikle yaklaşık 40 kişilik mürettebatı olan savaş gemileridir. Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Rusya'dan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.





#працюєГУР



🔥 «Івановєц» на дні ― внаслідок спецоперації ГУР МО знищено ракетний корабель ворога



🔗 https://t.co/b8MQb3KJrk pic.twitter.com/Tu6uuaF2rt — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) February 1, 2024

Ukrayna uzun menzilli füze saldırıları ve insansız deniz araçlarının yenilikçi kullanımı yoluyla Moskova'nın Karadeniz'deki hakimiyetine büyük bir darbe vurdu.Sonuç olarak Moskova, Karadeniz filosunun büyük kısmını Kırım'daki ana üssünden Novorossiysk'e çekmek zorunda kaldı. Ukrayna ise Odesa ve diğer yakın limanlardan tahıl ihracatını yeniden başlatarak savaş öncesi seviyelere dönebildi.İngiliz Guardian gazetesi son saldırının Kiev'in Karadeniz'de genişleyen gücünü ortaya koyduğunu yazdı.Kiev yönetimi peş peşe gelen iyi haberlerle moral bulsa da Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni'nin görevden alınacağı iddiaları hala gündemde.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, 'Demir General' olarak tanınan Valeri Zalujni'nin demeçlerinden rahatsızlık duyduğu ve başkomutanı karşı saldırının başarısızlıkla sonuçlanması nedeni ile suçladığı ileri sürülüyor.Yapılan kamuoyu yoklamalarında Zalujni'nin ileride Zelenski'nin rakibi olabilecek güçte bir isim olduğu ortaya çıkarken İngiliz medyası Zalujni'nin görevden almaya direndiğini öne sürdü.Sivil ve askeri idare arasındaki krizin, emir komuta zincirindeki güveni zedelediği ve cephedeki askerlerin moralini etkilediği belirtiliyor.