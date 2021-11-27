Johnson’ın mektubu Fransa’yı kızdırdı

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MANŞ Denizi’ni geçmeye çalışan 27 göçmenin hayatını kaybetmesi sonrasında Fransa ile İngiltere arasında patlak veren gerginlik giderek tırmanıyor. Kriz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdığı ve caydırıcı olması için İngiltere’ye geçen mültecilerin Fransa tarafından geri alınmasını istediği mektubu sosyal medya üzerinden yayınlanmasıyla iyice alevlendi.

DAVET İPTAL EDİLDİ

Göçmenlerin hayatlarını kaybetmelerinin hemen ardından yapılan ikili görüşmede Johnson’dan konuyu siyasi amaçlarla kullanmamasını talep eden Fransa, kamuya açık olarak gönderilen ve “kabul edilemez” olarak nitelediği bu mektuba çok sert tepki gösterdi. Johnson, mektubunda, pazar günü Calais’de Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika’nın göçten sorumlu bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun ilgili komiserinin katılımıyla yapılacak olan toplantının liderler seviyesine yükseltilmesine açık olduğunu vurguladı. Paris ise toplantının seviyesini yükseltmek şöyle dursun mektup nedeniyle İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’e yapılan daveti geri çekti.

MACRON’DAN SERT YANIT

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Resmi ziyarette bulunduğu Roma’da mektuba değinen Macron, ciddi olmayan yöntemlere şaşırdığını ifade etti. Macron, “Liderler bu tür konularda tweetlerle ya da kamuya açılan mektuplarla haberleşmez. Biz muhbir değiliz” dedi.

TEPKİ ÇEKEN ALTI ÖNERİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mektubunda Manş Denizi’ndeki geçişleri engelleme doğrultusundaki çabaları arttırmak amacıyla altı öneride bulundu:

- Avrupa Birliği ile İngiltere arasında geri kabul anlaşması (GKA) yapılana dek Manş Denizi’ni geçen kural dışı göçmenlerin geri dönüşünü sağlamak amacıyla İngiltere ile Fransa arasında ikili GKA imzalanması.

- En çok nerede etkili olacaksa orada ortak devriye düzenlenmesi.

- Tarafların karasularında ortak ya da karşılıklı deniz devriye operasyonları yapılması.

- Yer sensörleri ve radarlar gibi daha ileri teknoloji kullanımı.

- İnsanlı ya da insansız hava araçlarıyla karşılıklı hava denetimi yapılması.

- Manş Denizi’nin iki yakasında tutuklama ve kovuşturmalar için gerçek zamanlı istihbarat paylaşımıyla Ortak İstihbarat Hücresi’nin (JIC) çalışmasını derinleştirmek.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, Roma’da, iki ülke arasındaki işbirliğini hemen her alanda arttırmayı amaçlayan bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma, AB içindeki dengeler üzerinde de etkili olma potansiyeli taşıyor. Macron, anlaşmayı, Fransız-İtalyan dostluğunda açılan tarihi bir yeni fasıl olarak niteledi.