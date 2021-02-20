John Kerry'den iklim krizi uyarÄ±sÄ±: Sadece 9 yÄ±l kaldÄ±!

ABD Ä°klim Ã–zel TemsilcisiÂ JohnÂ Kerry,Â iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin en kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§larÄ±ndan kaÃ§Ä±nÄ±labilmesi iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n sadece 9 yÄ±lÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.Â

Kerry, MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'ndaÂ videokonferans ile yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Bilim adamlarÄ± bize 3 yÄ±l Ã¶nceÂ iklim krizinin en kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§larÄ±ndan kaÃ§Ä±nmakÂ iÃ§in 12 yÄ±lÄ±mÄ±z olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. 3 yÄ±l geÃ§ti ve ÅŸimdiÂ sadece 9 yÄ±lÄ±mÄ±z var."Â dedi.Â

ABD'nin Trump yÃ¶netiminin Ã§ekildiÄŸi Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ±'na resmi olarak bugÃ¼n yenidenÂ katÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ortak bir aÃ§Ä±klama yapanÂ Kerry, iklim kriziyle mÃ¼cadele iÃ§in "agresif"Â Ã¶nlemler gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â

YENÄ°LENEBÄ°LÄ°R ENERJÄ°YE GEÃ‡Ä°Åž 6 KAT HIZLANDIRILMALI

AÄŸaÃ§landÄ±rmanÄ±n 5 kat, yenilenebilir enerjiye geÃ§iÅŸinÂ 6 kat ve elektrikli araÃ§lara geÃ§iÅŸin 22 kat hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtenÂ Kerry, Ã‡in, Rusya, Hindistan ve Japonya dahil dÃ¼nyanÄ± en fazlaÂ kirleten 17 Ã¼lkeye karbon salÄ±mÄ±nÄ±Â azaltmaya hÄ±z vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â

YEÅžÄ°L EKONOMÄ°Â DAHA FAZLA Ä°STÄ°HDAM YARATACAKÂ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yeÅŸil ekonomininÂ daha fazla istihdam yaratacaÄŸÄ±nÄ± ve bu durumdan en fazlaÂ genÃ§ nÃ¼fusun yarar saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.