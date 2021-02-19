MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD, Paris İklim Anlaşması'na resmen geri döndü
GeriDünya ABD, Paris İklim Anlaşması'na resmen geri döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 22:30 | Son Güncelleme:

ABD, Paris İklim Anlaşması'na resmen geri döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD, Paris İklim Anlaşması'na resmen geri döndü
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na tekrar katıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin tekrar Paris İklim Anlaşması'na katıldığını açıkladı. Biden paylaşımında, Bugün Amerika resmen Paris İklim Anlaşması’na geri döndü. Hadi çalışalım dedi.

ABD, Haziran 2017de eski Başkan Donald Trump yönetimi döneminde Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan çekilmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi