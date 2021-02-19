ABD, Paris İklim Anlaşması'na resmen geri döndü
ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na tekrar katıldığını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin tekrar Paris İklim Anlaşması'na katıldığını açıkladı. Biden paylaşımında, Bugün Amerika resmen Paris İklim Anlaşması’na geri döndü. Hadi çalışalım dedi.
ABD, Haziran 2017de eski Başkan Donald Trump yönetimi döneminde Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan çekilmişti.