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Japonya’dan Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek yardım

#Japonya#Ukrayna#SAVAŞ
Japonya’dan Ukraynaya 100 milyon dolarlık ek yardım

Japonya hükümeti, Ukrayna ve ülkeden kaçan savaş mağdurlarını kabul eden komşu ülkelere 100 milyon dolarlık ek acil insani yardım sağlama kararı aldı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Japonya’dan Ukrayna'ya yardım yardım eli uzatıldı. Japonya hükümeti, Ukrayna ve ülkeden kaçan savaş mağdurlarını kabul eden komşu ülkelere 100 milyon dolarlık ek acil insani yardım sağlama kararı aldığını duyurdu.

Japonya'dan gidecek yardım tıp ve ilk yardım, geçici barınakların inşası, günlük ihtiyaçlar ve yiyecekler dışında Ukrayna'nın tarım üretiminin canlandırılması ve Rus saldırısından kalan kalıntıların ve patlamamış mayınların temizlenmesine harcanacak.

JAPONYA'NIN UKRAYNA'YA DESTEĞİ BÜYÜYOR

Japonya hükümeti ilk olarak 11 Mart'ta, Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'daki krize destek olmak amacıyla 100 milyon dolar değerinde acil insani yardım sağlama kararı almıştı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 24 Mart'ta Brüksel'de düzenlenen G7 zirvesinde ise 100 milyon dolarlık ek destek vermeye hazır olduklarını duyurmuştu. Japonya, daha önce aralarında kurşun geçirmez yelek ve kaskların da bulunduğu savunma ve yardım malzemelerini Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir kargo uçağıyla Ukrayna'ya göndermiş, ayrıca Ukrayna'dan kaçan savaş mağdurlarına kapılarını açmıştı.

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#Japonya#Ukrayna#SAVAŞ

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