Japonya'da dikkat çeken uygulama: İş yerinde uyumak için uyku kutuları...

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Japonya'daki firmalar ülkenin bitkin işçileri için dahiyane bir çözüm buldu ve ofislere işçilerin ayakta uyuyabilmesi için 'şekerleme kutuları' yerleştirmeye kadar verdi.

UYKU KUTULARI HALKA TANITILDI

Itoki isimli teknoloji firması tarafından dizayn edilen ve halka tanıtılan 'uyku kutuları' insanların mesai saatleri içerisinde uyumasına yardımcı olmayı planlıyor.

Dikey uyku kutuları, insanların içinde dik durabilmesi ve uyku sırasında düşmemelerini sağlamak için baş, diz ve sırtı destekleyecek bölmelere sahip.



ÜRETİCİ FİRMA: RAHAT BİR YERDE UYUMAK HER ZAMAN DAHA İYİDİR

Kutuları üreten firmanın iletişim direktörü Saeko Kawashima Bloomberg News'e yeni uyku kutusunun gün içinde kestirmesi gereken insanlara yardımcı olacağından emin olduğunu belirtti ve şunları söyledi;

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"Japonya'da birçok insan hiç sağlıklı olmayan bir şekilde uyumak için kendilerini banyoya kilitliyor. Rahat bir yerde uyumak her zaman daha iyidir."

JAPONYA'DA İNSANLAR ARA VERMEDEN ÇALIŞMA EĞİLİMİNDE

Yoğun çalışma sistemine sahip Japonya'da iş sırasında uyku o kadar yaygın ki, çalışırken başını sallayanlara atıfta bulunmak için 'inemuri' ibaresi kullanılıyor.

Kawashima, Japonya'da çoğu insanın ara vermeden sürekli çalışma eğiliminde olduğuna dikkat çekerek "Şirketlerin bunu dinlenmeye yönelik daha esnek bir yaklaşım olarak kullanabileceğini umuyoruz." dedi.

Japonya gerçekten de çalışanları yoğun bir şekilde uzun saatler çalıştırması ile ünlü ülkelerden birisi. 2016 yılında yapılan bir hükümet araştırmasına göre ülkedeki her dört firmadan biri, genellikle ücretsiz olarak çalışanlardan her ay 80 saate kadar fazla mesai yapmasını talep ediyor.



Araştırmalar, yoğun tempoda çalışan insanlar için aralıklı dinlenmenin performansı artırabileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle de ülkedeki bir kesim uyku kutularının işe yarayabileceğini düşünüyor. ancak onlarla hemfikir olmayan ciddi bir çoğunluk da var.

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Uyku kutuları ilk tanıtıldığında sosyal medyadaki bazı kullanıcılar kutuları mezara benzetti. Kullanıcılardan birisi 'uykuyu severim ama ayakta olmaz' dedi. Bir diğeri ise "Bu kutular Japonya'da patlayacak mı yok, yoksa kimsenin ihtiyaç duymadığı iyi niyetli fikirlerden birisi olarak mı kalacak merak ediyorum" ifadelerini kullandı.