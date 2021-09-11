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Dünya
DHA
Haber Giriş: 11.09.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

İtalya'yı hortum vurdu! 2 ölü, 4 ağır yaralı

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İtalya'yı hortum vurdu! 2 ölü, 4 ağır yaralı

İtalya’nın güneyinde bulunan Pantelleria adasında çıkan hortumda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Sicilya Sivil Savunma’dan yapılan açıklamada, can kayıpları ve yaralanmaların yanı sıra dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum nedeniyle 6 aracın ve 4 evin de hasar gördüğü ifade edildi.

İtalyayı hortum vurdu 2 ölü, 4 ağır yaralı


Açıklamada, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan Pantelleria Belediye Başkanı Vincenzo Campo, sosyal medya hesabından hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

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