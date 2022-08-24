İtalya’dan flaş karar… Cennet adasına taşınana 15 bin euro verecekler!

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İtalya, güzel Sardunya adasına taşınmaları için insanlara 12.700 sterlin teklif ediyor!

Ada yetkilileri, kırsal kasabaları gençleştirme girişimi için 38 milyon sterlinlik bir bütçe ayırdı.

Nüfus kaybını tersine çevirmeyi ve ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan planın bir parçası olarak satın alma ve yenileme işlemleri için potansiyel alıcılara 15 bin euroya kadar da ödeme yapılabilir.

HİBE YÜKSEK ANCAK KOŞULLARI BELLİ

Ancak bu hibe, insanların haksız avantaj elde etmesini ve kendilerine rahat bir tatil evi hazırlamasını önlemek için bazı kurallara sahip…

Sardunya hükümeti, pastoral İtalyan adasına taşınmayı düşünenler için bir teşvik olarak 15.000 Euro'ya (12.700 £) kadar hibe sunuyor.

Yetkililer, insanları İtalya'nın kırsal bölgelerine çekmeye yardımcı olmayı ve ev satın alanlara önemli miktarda mali yardım sağlayarak küçük kasabalardaki ticareti desteklemeyi amaçlayan girişim için 38 milyon sterlinlik bir bütçe ayırdı. Sardunya, Akdeniz'deki en büyük ikinci ada ve bin milden fazla kumlu plajları, tablo gibi liman kasabaları ve milattan önceye dayanan tarihiyle tam bir turizm cenneti.

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Ancak İtalya'nın diğer kırsal alanları gibi, bu bölge de genç nesiller iş için büyük şehirlere akın ettikçe azalan nüfus ve küçülen ekonomiden mustarip olmaya başladı.

"GENÇLERİ ADAYA ÇEKMEK İSTİYORUZ"

Sardunya Adası’nın baş yetkilisi Christian Solinas yaptığı açıklamada, “Ev almayı düşünenlerin ilk evlerine yapılan bu katkılar sayesinde, Sardunya, oraya taşınacak veya bir aile kurmaya karar verecek olanlar için verimli bir zemin haline geliyor.” dedi.

Solinas, “Gençlerin kalmaya karar vermeleri ve en kırılgan bölgelerin ekonomik dokusunu geliştirmeleri için koşulları yarattık.” İfadesini kullanırken bu cazip hibeler, insanları eskiyen evler satın almaya, yenilemeye ve İtalyan kırsalındaki küçük toplulukları gençleştirmek için yeni işler kurmaya teşvik etmek için tasarlanmış ülke çapında bir programın parçası olacak.

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Ancak sıkı kurallarla birlikte… TAŞINMANIN SIKI KURALLARI VAR