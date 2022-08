Felaket filmlerini aratmadı! Yolcular Manş Tüneli'nde mahsur kaldı... Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı

Calais'ten Folkestone'a giden bir trenin arızalanmasının ardından onlarca kişi Manş Tüneli'nde saatlerce mahsur kaldı.

‘Eurotunnel Le Shuttle’ adıyla hizmet veren trenin yolcularının vagonlarını terk etmek zorunda kaldıktan sonra bir acil servis tünelinden tahliye edildiğini gösteren görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

Saatler süren korku dolu anların sonunda mahsur kalanlar bir yedek trene transfer edildiler ve Kent'teki Folkestone terminaline götürüldüler. SAATLERCE KORKU İÇİNDE BEKLEDİLER

Daha sonra Eurotunnel sözcülüğünden yapılan açıklamayla hizmetlerin artık normale döndüğü söylendi. Le Shuttle ise salı gecesi olayın trenin alarmlarının çalmasıyla başladığını ve bunun araştırılması gerektiğini söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada “Mekik kontrollü bir şekilde durduruldu ve kontrol edildi. Tedbir olarak, yolcuları güvenlikleri ve rahatları için servis tünelinden (tam olarak bu amaçla orada olan) başka bir servis aracına aktardık” sözleri kullanıldı.

YOLCULAR KÂBUSU YAŞADI

Birmingham'dan 37 yaşındaki Sarah Fellows, PA haber ajansına servis tünelini 'korkunç' bulduğunu söyledi ve yaşadıklarını anlattı:

“Bir felaket filmi gibiydi. Ne olduğunu bilmeden uçuruma doğru yürüyordun. Hepimiz bu büyük kuyrukta denizin altında kalmak zorunda kaldık.”

I was on the broken down train. Now sitting on a cargo train that has trouble gaining traction. pic.twitter.com/qa0AYPsulh