Felaket filmlerini aratmadı! Yolcular Manş Tüneli'nde mahsur kaldı... Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı

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Calais'ten Folkestone'a giden bir trenin arızalanmasının ardından onlarca kişi Manş Tüneli'nde saatlerce mahsur kaldı.

‘Eurotunnel Le Shuttle’ adıyla hizmet veren trenin yolcularının vagonlarını terk etmek zorunda kaldıktan sonra bir acil servis tünelinden tahliye edildiğini gösteren görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

Saatler süren korku dolu anların sonunda mahsur kalanlar bir yedek trene transfer edildiler ve Kent'teki Folkestone terminaline götürüldüler. SAATLERCE KORKU İÇİNDE BEKLEDİLER

Daha sonra Eurotunnel sözcülüğünden yapılan açıklamayla hizmetlerin artık normale döndüğü söylendi. Le Shuttle ise salı gecesi olayın trenin alarmlarının çalmasıyla başladığını ve bunun araştırılması gerektiğini söyledi.

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Şirketten yapılan açıklamada “Mekik kontrollü bir şekilde durduruldu ve kontrol edildi. Tedbir olarak, yolcuları güvenlikleri ve rahatları için servis tünelinden (tam olarak bu amaçla orada olan) başka bir servis aracına aktardık” sözleri kullanıldı.

YOLCULAR KÂBUSU YAŞADI

Birmingham'dan 37 yaşındaki Sarah Fellows, PA haber ajansına servis tünelini 'korkunç' bulduğunu söyledi ve yaşadıklarını anlattı:

“Bir felaket filmi gibiydi. Ne olduğunu bilmeden uçuruma doğru yürüyordun. Hepimiz bu büyük kuyrukta denizin altında kalmak zorunda kaldık.”

I was on the broken down train. Now sitting on a cargo train that has trouble gaining traction. pic.twitter.com/qa0AYPsulh — Michael Harrison (@Michael84143013) August 23, 2022

İsmini vermek istemeyen başka bir yolcu “Birçok kişi servis tünelinde olmaktan korktu, burası biraz garip bir yer... Orada en az beş saat mahsur kaldık” dedi.

Bir yolcu saat 17:45'ten önce BBC ile temasa geçerek durmuş olan trende olduklarını söyledi. Yolcu, genel seslendirme sisteminin düzgün çalışmaması nedeniyle zayıf iletişimden şikâyet etti.

SOSYAL MEDYADAN BAŞLARINA GELENİ DUYURDULAR

Olaydan kaynaklanan birikmiş iş yüküyle başa çıkmak için Calais'ten Folkestone'a bir gecede dört ek tren daha verildi.

Ancak Calais'ten seyahat eden müşterilere salı gecesi terminale gitmemeleri tavsiye edildi.

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Le Shuttle “Daha önceki tren arızası nedeniyle, bu gece terminale gitmemenizi tavsiye ediyoruz” diye ekledi. “Lütfen yarın sabah 6'dan sonra gelin.” EN UZUN SU ALTI TÜNELİ

Servis, yolcuları ve araçlarını Folkestone ve Calais arasında taşıyor.

Bu tünel 37,9 kilometre uzunluğuyla dünyadaki herhangi bir tünelin en uzun su altı bölümüne sahip.

Durdurulan mekikte yaklaşık 100 araç olduğu açıklandı.

Le Shuttle, tazminat ödemeleri için tüm yolcularla bireysel olarak iletişime geçileceğini söyledi.