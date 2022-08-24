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Dehşet anbean kaydedildi… Genç kadın Facebook canlı yayınında boğuldu!

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#KANADA#Havuzda Boğuldu#Facebook Canlı Yayın
Dehşet anbean kaydedildi… Genç kadın Facebook canlı yayınında boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 13:22

Kanada’da yaşanan korkunç olay bir anda sadece ülkede değil, dünya basınında da manşetlere taşındı. 24 yaşındaki genç kadın Facebook üzerinden canlı yayın yaparken hayatını korkunç bir şekilde kaybetti…

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Kenyalı Hellen Nyabuto, 2018'de, büyük umutlarla Kanada'ya taşındı. Genç kadın kuzeybatı Toronto banliyölerinde uzun süreli hastaların kaldığı bir bakım evinde çalışıyordu.

Nyabuto'nun yurt dışına taşındığından beri memleketine dönmediği ve sevdiklerini Toronto'ya getirmeyi planladığı öğrenildi.

Ancak talihsiz kadın ailesini Kanada’ya getirmeyi planlarken şimdi ailesi onun cansız bedenini ülkesine geri getirmeye çabalıyor…

Dehşet anbean kaydedildi… Genç kadın Facebook canlı yayınında boğuldu
AKILALMAZ ÖLÜM CANLI YAYINDA YER ALDI!

Hellen Nyabuto, geçen hafta bir Facebook canlı yayını sırasında havuzda boğularak hayatını kaybetti.

Haberi alan Kenya'daki ailesi ve arkadaşları dehşete düştü.

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Toronto Star'ın haberine göre, 24 yaşındaki Hellen Nyabuto, geçen perşembe günü Chatsworth, Ontario'da bir motel havuzunda yüzerken öldü.

Gazeteye göre, Nyabuto ölümcül olayı canlı yayınlıyordu ve havuzun sığ ucundan gülümseyerek yüzerken ve çevrimiçi izleyicilerle konuşurken görüldü.

Ancak genç kadın derin uca gittikten sonra çırpınmaya başladı. Suyla mücadele ediyor gibiydi ve canlı yayın akışının çerçevesinin dışına çıktıktan sonra yardım çığlıkları duyuldu.

CANSIZ BEDENİ SAATLER SONRA BULUNDU

Habere göre diğer motel müdavimlerinin havuza girip Nyabuto'nun cansız bedenini keşfetmesi saatler sürdü.

Hellen’in açtığı canlı yayın o zamana kadar çoktan Facebook'tan kaldırılmıştı.

Nyabuto'nun yakın arkadaşı Alfonce Nyamwaya, Kanada basınına verdiği demeçte “Helen ailesinin geçimini sağlayan kişiydi. Onları Hellen destekliyordu ve yokluğu ailesi için yeri doldurulamayacak bir kayıp.” dedi.

Dehşet anbean kaydedildi… Genç kadın Facebook canlı yayınında boğuldu
AİLESİNİN YARDIMA İHTİYACI VAR

Alfonce Nyamwaya “Sonuna kadar yaşlılarla çalıştı. Gerçekten bunun için bir tutkusu vardı.” derken duaya ve maddi desteğe ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu.

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Hellen’in eski sınıf arkadaşı gazeteye, Nyamwaya'nın ailesinin Kenya'da yayılan ve ölümünün kötü bir oyunun sonucu olduğuna dair söylentileri dağıtmak istediğini söyledi.

“Bırakın aile huzur içinde yas tutsun. Helen'in dinlenmesine izin verilsin. Bu bir kazaydı.”

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#KANADA#Havuzda Boğuldu#Facebook Canlı Yayın

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