Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor!

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Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş, geçtiğimiz 6 ay boyunca sayısız yaptırımlara yol açtı. Rusya’daki uluslararası şirketlerin ülkeden çekilmesinden tutun da bankacılık sistemindeki yasaklara kadar Rusya birçok ‘ceza’ ile ekonomik olarak çökertilmeye çalışıldı.

Bu yaptırım ve yasakların en dikkat çekicilerinden biri de kuşkusuz Avrupa Birliği’nin Rus havayolu uçaklarına hava sahasını kapatması oldu. Rus uçakları artık AB ülkeleri üzerinden geçemiyor e farklı rotalarla daha uzun ve zorlu uçuşlar yapmak zorunda.

Ancak Rus havayollarına yasak getirilmiş olsa da Rus turistler Avrupa tatillerini başlatmak için lüks arabalarını Finlandiya'ya sürüyorlar.

AB YASAKLADI AMA RUS TURİSTLER HÂLÂ AVRUPA'YI GEZİYOR

Avrupa Birliği, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali üzerine hava sahasından Rus uçuşlarını yasakladı, ancak Rus gezginler hala bloktaki ülkeleri geziyor.

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Finlandiya'nın Helsinki-Vantaa uluslararası havaalanı, Rus turistler için önemli bir geçiş merkezi haline geldi.

Rus tatilciler, varış noktalarına dolambaçlı rotalar kullanarak veya konumları izin veriyorsa, ülkenin kuzeybatı sınırını Finlandiya'ya doğru sürerek ve Helsinki-Vantaa uluslararası havaalanına giderek çeşitli AB destinasyonlarına seyahat edebildiler.

AFP'nin haberine göre, AB uçuş yasağından bu yana Finlandiya, Rus turistler için önemli bir geçiş merkezi haline geldi, öyle ki Porsche ve Bentley başta olmak üzere, Rus turistlerin lüks arabaları Helsinki havaalanındaki garajı dolduruyor.

FİNLANDİYA DIŞİŞLERİ BAKANI DOĞRULADI

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto AFP'ye verdiği demeçte “Helsinki havaalanı şu anda çok sayıda Rus turizmi görüyor” dedi.

AFP'ye göre, Rusya 15 Temmuz'da Covid seyahat kısıtlamalarını hafiflettiğinden ve haziran ayından itibaren sadece bir ay içinde sınır geçişlerini %80 oranında artırdığından beri durum böyle. Bu durum, Kremlin hala Ukrayna ile savaş halindeyken Rusların Finlandiya'da tatil yapmasını kabul etmekte zorlanan birçok Finliyi kızdırdı.

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Finlandiya'daki Rus turistler arasında popüler olan bir mekânın savaşı protesto etmek için Ukrayna milli marşını çalacak kadar ileri gittiği de ülkeden gelen haberler arasında.

Finlandiya, ülkenin dışişleri bakanlığından geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, Rus turist vizelerini 1 Eylül'den itibaren sınırlamayı planlıyor.

Bununla birlikte, Ruslar hâlâ sınırsız Schengen bölgesinde diğer AB ülkeleri tarafından verilen vizelerle Finlandiya'ya girebilirler.

SINIRLAMA GELECEK AMA...

Finlandiya sınır muhafızı AFP'ye verdiği demeçte, mevcut haliyle Rusların üçte ikisinin doğu sınırı üzerinden diğer AB ülkeleri tarafından verilen vizelerle Finlandiya'ya geçtiğini söyledi.

Schengen kurallarına göre Finlandiya, geçerli vizeleri olanların girişini tek taraflı olarak reddedemez.

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AB dışişleri bakanları önümüzdeki hafta Rus vatandaşları için bölge çapında bir vize yasağını görüşmeye hazırlanıyorlar, ancak tüm üye ülkeler Başkan Vladimir Putin'in rejiminden kaçmak isteyenler olabileceğinden bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz geçen hafta düzenlediği basın toplantısında “Bu, Rus halkının savaşı değil, Putin'in savaşı” açıklamasını yapmıştı.