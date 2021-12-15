İsveç’ten PKK’ya desteğe devam

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İsveçli Bakan Linde, görüşmeyi Twitter hesabından, “Kuzeydoğu Suriye’deki durum hakkında İlham Ahmed ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor” ifadeleriyle paylaştı. Suriyeli Kürtlere verdiği destekle tanınan Ann Linde, şimdiye kadar İlham Ahmed ve diğer isimlerle birkaç kez görüştü. DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyonun üyesi olarak PKK/YPG’ye 210.8 milyon destek sağlayan İsveç, bunu 2023 yılına kadar 376 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

ÇAVUŞOĞLU ELEŞTİRMİŞTİ

İsveç’in PKK/YPG’ye olan desteğine Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu’ndan eleştiri gelmişti. Ekim ayında Linde ile Ankara’da yapılan görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu, İsveç’in Kürtler ve terör örgütü arasında bir ayrım yapması gerektiğini belirterek PKK’nın insan hakları ihlallerini görmezden gelmek ve örgütü desteklemekten kaçınması gerektiği uyarısını yapmıştı. PKK, İsveç’in de üyesi olduğu Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.