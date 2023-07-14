İsveç'ten dikkat çeken PKK açıklaması

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İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, İsveç medyasına Vilnius’ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’ni değerlendirdi. Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin kararı TBMM’ye taşıma kararına değinen İsveçli Bakan, İsveç’in Türkiye ile kararlı bir şekilde terörle mücadele edeceğini söyledi. Jonson, “Türkiye ile uluslararası terörizme karşı mücadele edeceğiz. Kendimizi, terör örgütü PKK’nın İsveç’teki faaliyetlerini engellemeye adayacağız. Bu hem bizim güvenliğimiz hem de Türkiye’nin güvenliği için önemli” ifadelerini kulandı.



Jonson, bir gazetecinin, “Vilnius’ta varılan mutabakatın ardından İsveç, PKK/PYD ve FETÖ’yü terör örgütü olarak mı kabul ediyor” sorusuna, “Buna net bir cevap veremem çünkü toplantıda ben yoktum, Adalet Bakanı Gunnar Strömmer vardı” yanıtını verdi. İsveçli Bakan, hangi terör örgütleri ile mücadele edileceğinin İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtırada yer aldığını dile getirdi.



28 Haziran 2022 tarihinde İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi’nde imzalanan üçlü muhtırada, “NATO’nun gelecekteki müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, ulusal güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacak. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç'e tam destek verir” ifadeleri yer almıştı.