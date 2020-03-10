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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 00:37,Son Güncelleme:/

İsveçli papaz Müslüman oldu

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İsveçli papaz Müslüman oldu
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İsveç'in Jönköping kentinde 30 yıl papazlık yapan 76 yaşındaki Leif Skjetne, Müslüman olduğunu duyurdu.

İsveç Dagens gazetesine açıklamalarda bulunan Skjetne, “2 yıl önce Fas'a yerleşerek adımı Ahmet olarak değiştirmiştim. Geçen ay da Müslüman olmaya karar verdim.” ifadelerini kullandı.

İsveç Kilise Birliği'ne istifasını sunduğunu aktaran Skjetne, 2015 yılında 18 yaşındaki bir sığınmacı çocuğun İsveç'te bakımını üstlendiğini, onunla birlikte hayatının değiştiğini dile getirdi.

Faslı sığınmacı çocuğun 2018 yılında sınır dışı edildiğini ve onun arkasından Fas'a yerleşme kararı aldığını vurgulayan Skjetne, şunları kaydetti:

"Önce Müslüman olmayı düşünmedim, Fas'a yerleştiğim için adımı Ahmet olarak değiştirmiştim. Adımı değiştirdikten iki yıl sonra da araştırarak Müslüman olmaya karar verdim."

Skjetne, İsveç'teki bütün malını, mülkünü sattığını belirterek, hayatının geri kalan dönemini Fas'ta geçireceğini bildirdi.

 

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