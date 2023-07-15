İsveçli bakan: Kendimizi PKK ile mücadeleye adayacağız

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İsveç’in Aftonbladet gazetesine konuşan Savunma Bakanı Pal Jonson, geçen hafta Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nin sonuçlarını değerlendirdi. Ankara ile uluslararası terörizme karşı beraber mücadele edeceklerinin altını çizen Johnson, “Kendimizi, terör örgütü PKK’nın İsveç’teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız” ifadesini kullandı. Bunun hem kendilerinin hem de Türkiye’nin güvenliği için önemli olduğunu vurgulayan Johnson, Ankara ile varılan mutabakata bağlı kalacaklarını kaydetti.

Stockholm’ün PKK/PYD ve FETÖ’yü terör örgütü olarak kabul edip etmediğine dair soruya da yanıt veren Pal Johnson, hangi terör örgütleri ile mücadele edileceğinin İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtırada yer aldığını hatırlattı. 28 Haziran 2022 tarihinde İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi’nde imzalanan üçlü muhtırada, “Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır” ifadesi yer almıştı.

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TBMM ONAYI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile yaptığı görüşmelerin ardından vetosundan vazgeçerek üyeliğin önünü açmıştı. Hükümetin, katılım protokolünü kısa sürede TBMM’ye sevk etmesi beklenirken, onay sürecinin meclis takvimi gereği ekim ayını bulabileceği değerlendiriliyor.

AB İSLAMOFOBİ HARİTASI HAZIRLAYACAK

- Avrupa Birliği’nin Müslüman Karşıtı Nefret ve Ayrımcılıkla Mücadele Koordinatörü Marion Lalisse, “AB Müslüman toplumu, toplumumuzun ayrılmaz bir parçası” dedi. Brüksel’de basına konuşan Lalisse, “Müslüman karşıtı nefret olgusuyla mücadelede somut planlarımız var” ifadelerini kullandı. Müslüman karşıtı nefretle mücadele politikalarını farklı sektörlerde ana akım haline getireceklerinin altını çizen Lalisse, “Kanıta dayalı politikayı devreye sokacağız, vatandaşları ve kurumları Müslüman düşmanlığı olgusuna karşı bilinçlendireceğiz” dedi.

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Marion Lalisse

Lalisse, karar vericilere gelecek yılın ortasına kadar Müslümanlara karşı nefret olgusunun haritasını çıkarma önerisinde bulunduklarını söyledi. Lalisse’nin açıklamaları, tüm dünyada tepkiye yol açan, geçen ay İsveç’te yapılan Kuran yakma eylemini izledi.