İsveç, Kur'an-ı Kerim’e çirkin saldırılarda bulunan Momika'nın sınır dışı edilme kararını onayladı

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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylemlerle bilinen Irak asıllı Salwan Momika, İsveç’ten sınır dışı edilecek. Göç Mahkemesi, Momika'nın yaptığı itirazı reddederek, oturma izninin bitmesinin ardından sınır dışı edilmesini onadı.

Göç Mahkemesi, Momika'nın oturma izni başvurusuyla ilgili yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden sınır dışı edilme kararının doğru olduğunu belirtti.

MOMİKA’NIN OTURMA İZNİNİN SÜRESİ 16 NİSAN'DA DOLACAK

Momika’nın oturma izninin süresi 16 Nisan'da dolduğunda İsveç'i terk etmesi gerekiyor ve İsveç'i terk etmemesi halinde 5 yıl süreyle İsveç'e girişi yasaklanacak. Söz konusu yasak Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'ın yanı sıra diğer Schengen ülkelerinde de geçerli olacak.

Momika, 2018'de Irak'tan İsveç'e kaçmış ve 2021'de 3 yıllık oturma izni almıştı. Momika, Kur'an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırılarıyla gündem olmuştu.