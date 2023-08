İsveç devlet televizyonu yayınladı! İşte Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyen provokatörün gerçek yüzü...

Haberin Devamı

İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yönelik aylardır devam eden provokatif saldırılara dün bir yenisi daha eklendi. Üstelik başrolde yine aynı provokatör Salwan Momika ve arkadaşı Salwan Najem vardı.

İTİRAF NİTELİĞİNDE GÖRÜNTÜLER DEVLET TELEVİZYONUNDA

İsveç hükümeti başta 'ifade özgürlüğü' kılıfı ile savunduğu çirkin saldırıların ülkede güvenlik sorununa yol açmaya başladığını kabul etse de bu konuda atılan net bir adım yok.



İsveç resmi televizyonu SVT ise bugün Kuran-ı Kerim ’e yönelik çirkin eylemi gerçekleştiren iki ismin portresini çizdi ve adeta itiraf niteliğindeki görüntülere yer verdi.

ODASINDAKİ SİLAHI İLE GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Kur'an yakma eylemlerinin İsveç için diplomatik bir krize ve kötüleşen bir güvenlik durumuna dönüştüğünün belirtildiği haberde, provokatör Momika'nın makam odasında silahıyla oturduğu ve milis grubuna hitap ettiği görüntülere yer verildi.



Irak göçmeni olan 37 yaşındaki Momika'nın 2018 yılında İsveç'e geldiğini ve Nisan 2021'de üç yıllık oturma izni aladığını belirten SVT, ilk Kur'an yakma eyleminin ardından göçmen bürosunun Momika'nın oturma iznini iptal etmek için dava açtığını belirtti.

Davanın nedeni, büronun elde ettiği yeni bilgilerdi. Salwan Momika'nın Irak'ta geçirdiği zamana ait video ve fotoğraflar provokatörün milis gruplarına liderlik yaptığını gösteriyordu.



"Ben bir siyasi parti lideriydim, milis lideri değil." diyen Momika ise hakkındaki iddiaları reddederek başına konan bir ödül olduğunu, her an ölme tehdidi ile karşı karşıya olduğunu ve can güvenliğini sağlamanın İsveç polisinin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Dün gerçekleştirilen çirkin saldırıda Momika'ya eşlik eden 48 yaşındaki Salwan Najem'in de 1998 yılında Irak'tan göç ettiğini ve 2005 yılının Haziran ayında İsveç vatandaşı olduğunu belirten SVT her iki ismin de bir etnik gruba karşı kışkırtma şüphesiyle soruşturma altında olduğunu yazdı.



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ülkesinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldığını söylemişti.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Danimarka ve İsveç’te yaşanan Kuran yakma eylemleri gündemiyle olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışişleri bakanlarına bir mektup göndererek, yasal süreçle ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.