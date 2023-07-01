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İsveç Başbakanı kendini savunmaya çalıştı

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#İsveç#Kristersson#Kuran-I Kerim
İsveç Başbakanı kendini savunmaya çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Stockholm Camisi önünde Kuran-ı Kerim’in yakılmasının ardından gelen protestolara karşı sükûnet çağrısında bulundu.

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Kristersson, eylemin ardından yaptığı ilk açıklamada, “Bu eylemin sonuçlarının ne olacağını söylemek zor” dedi.

TASVİP ETMEYEN SÖZLER

“Bazı şeylerin yasal olması illa ki uygun oldukları anlamına gelmiyor” diye konuşan İsveç Başbakanı, Kuran yakan Salwan Momika’nın Irak asıllı olması nedeniyle ülkeye iadesini talep eden Irak’ın başkenti Bağdat’ta İsveç Büyükelçiliği’nin basılmasını da değerlendirdi. Kristersson, “İnsanların başka ülkelerdeki İsveç büyükelçiliklerine yasa dışı şekilde girmesi kesinlikle kabul edilemez” dedi. 37 yaşındaki Salwan Momika, İsveç’in başkenti Stockholm’ün en büyük camisinin önünde çarşamba günü Kuran yakma eylemi yapmıştı. İsveç’te ifade özgürlüğü diye değerlendirilen eylem ve eylemin polis gözetiminde yapılması büyük tepki çekmişti. Müslüman âlemi Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen eylemi kınamıştı. Eylem aynı zamanda NATO üyeliği için İsveç’in onay beklediği bir döneme denk gelmişti.

 

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#İsveç#Kristersson#Kuran-I Kerim

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