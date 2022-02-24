İşte Türkiye’deki 6 istilacı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumRusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Kievde canlı yayında patlama sesleri Muhabirinin zor anları...Kiev'de canlı yayında patlama sesleri! Muhabirinin zor anları...#RUSYA
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Ukrayna lideri Zelenskiyden ilk açıklama Sıkıyönetim ilan edildiUkrayna lideri Zelenskiy'den ilk açıklama! Sıkıyönetim ilan edildi#Ukrayna
Bakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemezBakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemez#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Rusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı varRusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı var#Rusya
THYden açıklama Ukrayna uçuşları durdurulduTHY'den açıklama! Ukrayna uçuşları durduruldu#THY
Bakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyızBakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyız#Kültür Ve Turizm Bakanı
Putin’in ulusuna seslenişini dinlerkenPutin’in ulusuna seslenişini dinlerken#Vladimir Putin
Fenerbahçe için olay iddia Mesut Özil ayrılırsa kimse şaşırmasınFenerbahçe için olay iddia! "Mesut Özil ayrılırsa kimse şaşırmasın"#Fenerbahçe
Şehir efsanesi değil hepsi de nadir hastalıkŞehir efsanesi değil hepsi de 'nadir' hastalık#Hastalık
Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka arasında neler oluyor Ünlü oyuncu sessizliğini bozduAslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka arasında neler oluyor? Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu#Aslı Bekiroğlu
Doku ailesinin gözaltına alındığı iddiasına Emniyetten yalanlamaDoku ailesinin gözaltına alındığı iddiasına Emniyet'ten yalanlama#Gülistan Doku
Muazzez Ersoydan meslektaşlarını kızdıracak yorumMuazzez Ersoy'dan meslektaşlarını kızdıracak yorum#Muazzez Ersoy
HABERLERDünya Haberleri

İşte Türkiye’deki 6 istilacı

#İstilacı Türler#Canlılar#Gümüşi Havuz Balığı
İşte Türkiye’deki 6 istilacı

Türkiye’deki istilacı yabancı türlerin tehditlerini değerlendirmek amacıyla bir çalışma yürütüldü. Araştırma kapsamında gümüşi havuz balığı, kırmızı yanaklı su kaplumbağası, yeşil papağan, su maymunu, ham bostan ve Doğu Amerika sivrisinek balığından oluşan 6 istilacı tür mercek altına alındı. İşte Türkiye’deki yabancı istilacı türler ve özellikleri...

Haberin Devamı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finansal olarak desteklenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü, ‘Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi’, Türkiye’deki 6 istilacı yabancı türü ve tehditlerini ortaya koydu. Projede yapılan araştırmada gümüşi havuz balığı (İsrail Sazanı), kırmızı yanaklı su kaplumbağası, yeşil papağan, su maymunu, ham bostan (it dolanbacı) ve Doğu Amerika sivrisinek balığından oluşan 6 istilacı yabancı türün, Türkiye’ye ne zaman, nasıl, ne şekilde geldiği, yayılış alanları, tehdit etkisi ve çözüm önerileri yer aldı.

Gözden Kaçmasın

Putin operasyon emri verdi: Askeri harekat başladıPutin operasyon emri verdi: Askeri harekat başladıHaberi Görüntüle

KENTLERDE PİLOT ALANLAR SEÇİLDİ

Gümüşi havuz balığı için Afyonkarahisar Seyitler Baraj Gölü, kırmızı yanaklı su kaplumbağası için İzmir, Antalya ve Mersin’deki göller, yeşil papağan için Ankara, İstanbul ve İzmir, su maymunu için Meriç-Aras nehirleri, ham bostan için Doğu Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Doğu Amerika sivrisinek balığı için Afyonkarahisar, Denizli Acıgöl Gölü ve küçük kaynak alanı, dereler pilot alanlar seçilerek incelemeler yapıldı.

Haberin Devamı

İşte Türkiye’deki 6 istilacı

YEŞİL PAPAĞAN: BAHÇE VE TARLALARA ZARAR VERİYOR

1975’te papağan ticareti ile ülkemize geldi, şu anda 29 ile yayıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova, Antalya ve Şanlıurfa olmak üzere 6 ilde ürüyor. En yoğun popülasyon İstanbul’da. İstanbul’u Yalova ve Ankara izliyor. Meyve bahçeleri, mısır, tahıl gibi tarımsal ürünlere zarar verdiği için tarım zararlısı olarak kabul ediliyor. Gürültü, dışkı birikimi, parazit ve patojen taşıma yoluyla hastalığa sebep olma gibi etkileri nedeniyle zararlı kabul ediliyor. Bu türün nüfusu belli bir eşik değerin üzerine ulaştığında olumsuz etkilerinin arttığı bildirilmekte. 

İşte Türkiye’deki 6 istilacı

KIRMIZI YANAKLI SU KAPLUMBAĞASI: EN TEHLİKELİ 100 İSTİLACI ARASINDA

Haberin Devamı

Özellikle nüfusu yüksek şehirler olmak üzere Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde kayıtları bulunan bu tür, evcil hayvan ticareti ile ülkemize girdi. Dünyanın en tehlikeli 100 istilacı yabancı türlerinden biri olan kırmızı yanaklı su kaplumbağası, yerli türler ve tehlike altındaki türler ile rekabet, hastalık vektörü olması, beslenme, halk sağlığını tehdit eden hastalık taşıma riski, doğal habitat ve ekosistem üzerinde öngörülemeyen etkilere sahip.  

İşte Türkiye’deki 6 istilacı

SU MAYMUNU: EN BÜYÜK ZARARI TOPRAK EROZYONU

İlk kayıt yılı 1973 olan, akarsu ve dereler yoluyla ülkemize gelen bu tür, batıda Edirne civarında, doğuda ise Kars ve Iğdır’da yayılış göstermekte. Batıda Meriç, Arda ve Tunca nehir sistemi üzerinde, doğuda Aras, Kura nehir sistemi üzerinde yayıldı. Genellikle 45-90 derece eğimli yerlerde tünel kazıyor. Verdiği en büyük zarar, sulak alanların toprağını bir arada tutan doğal bitki örtüsüyle beslenmesi. Bu da toprak erozyonuna neden oluyor. Drenaj sistemlerine, tahıllara ve doğal bitkilere zarar verdikleri bilinmekte.

Haberin Devamı

İşte Türkiye’deki 6 istilacı

GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI: DOĞU KARADENİZ HARİÇ HER YERDE 

İsrail sazanı olarak da bilinen tür, Türkiye’ye 1980’lerde Meriç nehri üzerinden doğal yolla girdi. Doğu Karadeniz havzası hariç Türkiye’nin tamamında yayıldı. Göller, barajlar ve nehirlerin durgun kısımlarında yaşayan ve istilacılığı yüksek olan bu tür, yerel tatlısu balığı türleri, su kalitesi ve bentik fauna (derinde yaşayan türler) üzerinde etkiye neden oluyor.

İşte Türkiye’deki 6 istilacı

HAM BOSTAN: ÜRÜN KAYBINA SEBEP OLUYOR

Bir diğer adı it dolanbacı olan istilacı tür Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu’da yayılış gösteriyor. Kaydedildiği noktaların alansal büyüklüğü yaklaşık 190 bin kilometrekare. Ülkemizdeki yayılışı kuş göçleri, küçük memeliler, insan ve tarımsal ürünlerin taşınması aracılığıyla olmakta. Tarım alanlarında özellikle otsu tarım bitkilerine sarılarak onların devrilmesine, ürün kaybına ve hasatın daha zor yapılmasına sebep oluyor. Yerleştiği habitatta var olan doğal otsu, çalı ve ağaçlara tutunarak onları ışıksız bırakması, diğer doğal bitkilerin gelişmesini engellemesi hatta bazı türlerin kaybolmasına neden olması önemli etkileri. 

Haberin Devamı

İşte Türkiye’deki 6 istilacı

DOĞU AMERİKA SİVRİSİNEK BALIĞI: TAŞINMASI YASAKLANMALI

İlk kayıt yılı 1975. İnsan eliyle taşıma, taşkınlar ve yapay su yollarıyla Türkiye’ye girdi. Çoruh, Kura-Aras ve Yeşilırmak dışında tüm havzalarda bulunuyor. En yoğun Sakarya Havzası’nda. Bu havzayı Antalya, Asi Nehri ve Büyük Menderes havzaları takip ediyor. Çok yüksek istilacılık potansiyeline sahip. Girdiği ortamlardaki yerel fauna (çeşitli omurgasızlar, balıklar ve amfibiler) üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğu bilinmekte. Bu türün bir yerden bir başka yere herhangi bir amaçla taşınması yasaklanmalı. Mümkün olduğu ölçüde ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınması lazım. 

Gözden Kaçmasın

Rusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı varRusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı varHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstilacı Türler#Canlılar#Gümüşi Havuz Balığı

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti