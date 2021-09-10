İşte Taliban’ın ilk icraatları: Gazetecilere dayak, kadınlara yasak, muhalefete hayır

Kapsayıcı hükümet vaadiyle Afganistan’da işbaşına gelen Taliban yönetimi, yine şaşırtmadı. Gündelik hayatta insanlar sokağa çıkmaya korkarken, kadınların çalışma hayatından uzaklaştırılması zaten kötü giden ekonomiyi darboğaza soktu. Özellikle son günlerde peş peşe kaydedilen gelişmeler, ‘Yeni Taliban’ın, siyasi hak ve özgürlükler konusunda 1996-2001 yılları arasındaki iktidarından bir farkı olmadığını ortaya koydu.

İşte Taliban hükümetinin ilk icraatları:

Fotomuhabir Nematullah Naqdi ve gazeteci Taqi Daryabi Kabil’deki protestoları izledikleri gerekçesiyle Taliban tarafından darp edildi.



KADIN SPORCULARA YASAK

Geçici hükümet, önceki günkü kabine toplantısında kadınların kriket oynamalarını ve diğer sporları yapmalarını yasaklandı. Taliban’ın Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmedullah Vasik, Avustralyalı SBS kanalına verdiği demeçte, kadınların spor yapmasını “ne uygun ne de gerekli” gördüklerini söyledi. Afganistan Kadın Milli Kriket Takımı’nın geleceğine ilişkin bir soru üzerine Vasik, erkek takımının kasım ayında Avustralya’da hazırlık maçına çıkacağını söyleyerek, “Kadınların kriket oynayabileceğini sanmıyorum ki, kadınların kriket oynamasına gerek yok. Çünkü kriket oynarken yüzlerini ve vücutlarını kapatamayabilirler. İslam ise kadınların bu şekilde görülmesine izin vermiyor” diye konuştu.

Kabil’de eski günlerde bir okul bahçesinde kriket oynayan kız ve erkek öğrenciler.



İKİ GAZETECİYE ÖLÜMÜNE DAYAK

Kabil’deki Taliban karşıtı protestoları izledikleri gerekçesiyle çarşamba günü tutuklanarak polis karakoluna götürülen iki Afgan gazeteci burada sopalarla darp edildi. AFP’ye konuşan fotomuhabiri Nematullah Nakdi, bir Taliban militanın yüzünü ayağıyla ezdiğini belirterek, “Yüzümü betona çarptı. Kafama tekme attılar. Beni öldüreceklerini sandım” dedi. Şiddete maruz kalan diğer gazeteci Taki Daryabi ise “O kadar çok canım yanıyor ki hareket edemiyorum” dedi.

SİYASİ PARTİLERE DE YASAK GELDİ

Bu arada Taliban’ın Enformasyon Bakanı Yardımcısı, mezhepler arası çatışmalara yol açabileceği gerekçesiyle, yeni hükümetin ülkedeki siyasi çoğulculuğa, dolayısıyla siyasi partilere karşı olduğunu söyledi.

GEÇİM DERDİ BÜYÜDÜ

Gıda ve akaryakıt fiyatlarının hızla yükseldiği ülkede Taliban’ın kadınlara çalışma izni vermemesi ve kamu sektöründe maaş azaltımına gitmesi halkın gelir kaynağına darbe vurdu.

Başkent Kabil’de hemşirelik yapan 3 çocuk annesi Latifa Alizada (27), Taliban erkeklerle aynı ortamda çalışamayacağını ve maaşını alamayacağını söyleyince işten ayrılmak zorunda kaldı. AFP’ye konuşan Latifa, “Bizim için kadın-erkek ayrımı yapılamaz, çünkü biz sağlık çalışanıyız. Maaş alamadığım için işten ayrıldım ve geleceğimden endişeliyim” dedi.

AFP’ye konuşan bir gümrük çalışanı ise 7 yıldır Pakistan sınırındaki Spin Boldak kapısında görev yaptığını, önceki hükümet döneminde aylık 240 dolar olan maaşının Taliban tarafından 110 dolara indirildiğini anlattı. İsmini paylaşmayan çalışan, maaşındaki düşüş üzerine işten ayrılmış.

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