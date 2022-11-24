İstanbul’da bu kez nükleer buluşma

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Tahıl koridoru anlaşmasına aracı olan, geçen hafta ABD ve Rus istihbarat şeflerine ev sahipliği yapan Türkiye, bu kez de Ukrayna’da nükleer tansiyonun düşürülmesi için bir kritik bir görüşmeye imkân sağladı.

KRİTİK BULUŞMA

Ukrayna’daki Zaporojye nükleer santralının denetlenmesinden de sorumlu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Direktörü Rafael Grossi dün İstanbul’a sürpriz ziyaret gerçekleştirerek Türkiye ev sahipliğinde Rusya Nükleer Enerji Kurumu ‘Rosatom’ Başkanı Aleksey Lihaçev ile önemli temaslar gerçekleştirdi. UAEK, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Grossi, Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev başkanlığındaki Rus heyetiyle önemli temaslar gerçekleştirdi. Görüşmenin ana çerçevesi Zaparojye nükleer santralının nasıl işletileceği ve nükleer santral çevresinde savaştan etkilenmeyecek güvenli bölge oluşturulması konuları etrafında yoğunlaştı. Zaporojye nükleer santralının güvenliğinin sağlanması için tüm ilgili taraflarla temaslar devam edecek” dendi.

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AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ

Avrupa’nın en büyük nükleer santralıyla ilgili kriz Rusya’nın Ukrayna işgalinin ikinci ayında patlak verdi. Zaporojye bölgesinin önemli bölümünü işgal eden Rus kuvvetleri burada yer alan nükleer santralda da kontrolu sağlamıştı. Mayıs ayından itibaren ise santralın çevresine düşmeye füzeler dünyayı tedirgin etmeye başladı. Yeni bir Çernobil faciasının patlak vermesi ihtimali karşısında UAEK, 1 Eylül’de Grossi başkanlığında santrala denetçi heyeti gönderdi. İncelemeler sonucunda yayınlanan güvenlik raporunda Zaporojye nükleer santralının savaşın dışında tutulması gerektiği belirtildi.

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RUSLAR ŞARTLARI KABUL ETMİYOR

- Ukrayna, Zaporojye santralının kendisine ait olduğunu söylerken, Rus tarafı sözde referandumlarla santralı içine alan toprakları ilhak etti.

- 1 Eylül görüşmesinden sonra üç ay geçmesine rağmen UAEK santralın güvenliği için gerekli ortamı hâlâ sağlayabilmiş değil.

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- İstanbul’daki görüşmelerin devamında UAEK’nın Ukrayna ile temasa geçmesi bekleniyor.

- UAEK’nin uzlaşı sağlaması halinde Türkiye’nin iyi niyet hizmeti önerisinde bulunabilir.

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UKRAYNA KARANLIĞA GÖMÜLEBİLİR

- Rusya’nın Ukrayna’daki enerji altyapısını yok etmeye yönelik saldırıları ülkede elektrik üretimi yapan nükleer santral bırakmadı. Geçtiğimiz ay devre dışı kalan ‘Zaporojye’ nükleer santralının ardından dün ‘Yujnaya’, ‘Rovenskaya’ ve ‘Hmelnitskaya’ santralları da devreden çıkarıldı. Kiev, üç santralı ulusal şebekeye bağlayan hatların kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna’nın tamamen karanlığa gömülmesi artık an meselesi.