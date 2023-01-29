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İsrail'in planı belli oldu... Netanyahu resmen ateşe benzin döktü!

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#İsrail#Netanyahu#Dünya
İsrailin planı belli oldu... Netanyahu resmen ateşe benzin döktü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 12:38

İsrail yeniden şiddet olayları ile gündemde... Peş peşe gelen saldırı haberleri sonrası planını duyuran İsrail Başbakanı Netanyahu adeta ateşe benzin döktü

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İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Cuma akşamı sinagoga gidenleri hedef alan silahlı saldırıda en az 7 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kudüs'te Cumartesi günü bir silahlı saldırı daha yapıldı ve bu saldırıda da 2 kişi yaralandı. İsrail güvenlik birimleri, ikinci saldırıdan 13 yaşında bir çocuğun sorumlu olduğunu duyurdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun planı ise dünyayı ayağa kaldırdı.

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Al Jazeera'da yer alan habere göre, Netanyahu, Kudüs saldırısından sonra İsraillileri silahlandırma planlarını açıkladı.

'Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarında artan şiddetin ortasında İsraillilerin ateşli silahlara ulaşmasını kolaylaştırma planlarını açıkladı' denilen haberde bu hamle için 'toplu cezalandırma' benzetmesi yapıldı ve Filistinlilerin hedef alınabileceği vurgulandı.

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Aynı haberde bu adımın bölgedeki tansiyonu daha da artırmaktan başka bir sonuç doğurmayacağı yorumuna yer verildi.

Resmi verilere göre, sadece bu ay İsrail güçleri 32 Filistinliyi öldürdü.

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Netanyahu saldırı sonrası yaptığı açıklamada 'Cevabımız güçlü, hızlı ve doğru olacak. Gerilimi tırmandırmak istemiyoruz ancak her senaryoya hazırız. Terör destekçileri ve yardımcılarına karşı düzenlenen geniş çaplı operasyonlar kapsamında tutuklamalar gerçekleştirdik' ifadelerine yer vermişti.

Saldırılara ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirdiğini de söyleyen Netanyahu sözlerine şöyle devam etti;

'Bu korkunç saldırıdan duyduğu şaşkınlığı ve üzüntüyü dile getiren ABD Başkanı arkadaşım Joe Biden'a teşekkür ediyorum. Arap ülkeleri de dahil olmak üzere diğer ülkelerden pek çok lidere de bu noktada İsrail'in yanında oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum.'

 

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#İsrail#Netanyahu#Dünya

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