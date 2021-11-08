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İsrail'e ait casus yazılımla Filistinli aktivistlerin cep telefonunun hacklendiği ortaya çıktı

#İsrail#Hacker#Dünya
İsraile ait casus yazılımla Filistinli aktivistlerin cep telefonunun hacklendiği ortaya çıktı

İsrailli NSO Group'a ait "Pegasus" isimli casus yazılımla 6 Filistinli insan hakları savunucusunun cep telefonlarının hacklendiği bildirildi.

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İrlanda merkezli "Sınır Hattı Savunucuları" insan hakları kuruluşunun raporunda, 6 Filistinli aktivistin cep telefonunda NSO Group'a ait Pegasus casus yazılımının tespit edildiği belirtildi.

Casus yazılımın söz konusu Filistinli aktivistlerin telefonlarına Temmuz 2020 ve Nisan 2021 tarihleri arasında yüklendiği ifade edildi.

Telefonları izlenen insan hakları savunucularından dördünün geçen ay İsrail yönetimince "terör listesine" alınan Filistinli sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, casus yazılımın Filistinli aktivistlerin telefonlarına kim tarafından yüklendiğinin ise bilinmediği kaydedildi.

Öte yandan Haaretz gazetesinde yer alan haberde, casus yazılımın yüklendiği telefonlardan dördünde İsrail numarası olduğu ve ilk kez Pegasus yazılımın İsrail numarası kullanılan bir cep telefonunda tespit edildiği aktarıldı.

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Haberde ayrıca, İsrail Savunma Bakanlığının NSO Group'a verdiği ihracat izninde, sadece İsrail güvenlik servislerince izin verilmesi halinde İsrail numaralarının şirkete ait casus yazılımlarca izlenebileceğine vurgu yapıldı.

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Casus yazılımın hedefi olan Filistinli aktivistlerden 4'ünün işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2'sinin ise işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet ettiği belirtildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde de adı geçen NSO Group'a ait Pegasus casus yazılımı uluslararası kamuoyunda sık sık gündeme geliyor.

ABD yönetimi, 3 Kasım'da NSO Group'un aralarında olduğu 4 şirketi, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye almıştı.

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#İsrail#Hacker#Dünya

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