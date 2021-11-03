Casus yazılım Pegasus tüm dünyada infiale yol açmıştı! ABD'den 'kara liste' adımı

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümeti, ABD'nin ulusal güvenlik ya da dış politika çıkarlarına ters düşen eylemleri nedeniyle 4 yabancı şirketi yaptırım listesine almıştır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu şirketlerin İsrail merkezli NSO Group ve Candiru ile Rusya merkezli Positive Technologies ve Singapur merkezli Coseinc olduğu belirtilen açıklamada, şirketlerin merkezlerinin yer aldığı ülkelere ya da hükümetlere yönelik adım atılmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Pegasus" isimli casus yazılımıyla bilinen NSO Group ve Candiru'nun listeye eklenme nedenlerinin, bu şirketlerin hükümet yetkilileri, gazeteciler, iş insanları, aktivistler, akademisyenler ve büyükelçilik çalışanlarının hedef alınmasında kullanılmak üzere yabancı ülkelere casus yazılım satmaları ya da geliştirmeleri olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Positive Technologies ve Coseinc'in listeye alınma nedeninin ise bu şirketlerin ABD'nin ulusal güvenliği ya da dış politikasına ters düşecek şekilde belli bilgilere yetkisiz erişim sağlaması olduğu belirtildi.

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Bu arada, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da söz konusu şirketlerin "kara listeye" alındığı belirtildi.

NSO'NUN PEGASUS CASUS YAZILIMI

Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories işbirliğinde ve 17 medya kuruluşunca yürütülen araştırmada, İsrail merkezli NSO Group'a ait casus yazılım Pegasus'un, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı iddia edilmişti.

Afrika'dan Avrupa'ya en az 10 ülke hükümetinin NSO Group'un müşterisi olduğu ve casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.

İddiaya göre, dünya genelinde 50 binden fazla telefon numarası, bu casus yazılım tarafından izlemeye alındı.

NSO Group ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.

Sosyal iletişim ağı WhatsApp da NSO Group hakkında, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığını, 20 ülkede aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400'den fazla kişiyi izlediğini öne sürerek dava açmıştı.

Bir cep telefonunu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

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