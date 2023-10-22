İsrail’den Greta’ya tehdit

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Politico haber sitesinde konuşan ordu sözcülerinden Arye Sharuz Shalicar, “Bana göre gelecekte herhangi bir şekilde Greta’yla özdeşleşen herkes terör destekçisidir. Greta’nın İsrail’deki katliamlar hakkında tek kelime etmeden Gazze’yle dayanışma göstermesi, terörü halının altına süpürdüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı. Sözcü Shalicar daha sonra ise Thunberg’in destekçileri hakkındaki sözleri nedeniyle özür diledi ve “Derin bir acı duygusuyla konuştum. Sözlerim ordunun görüşlerini yansıtmıyor” dedi. 20 yaşındaki Thunberg,“dünyanın Filistinliler için sesini yükseltmesi gerekiyor” paylaşımında bulunmuştu.