×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

İsrail’den Greta’ya tehdit

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Greta#Tehdit
İsrail’den Greta’ya tehdit
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 07:00

İsrail ordusu sözcüsü, sosyal medya hesaplarından Gazze halkıyla dayanışmasını ifade eden ve Filistin’de ateşkes çağrısında bulunan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in “terör destekçisi” olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Politico haber sitesinde konuşan ordu sözcülerinden Arye Sharuz Shalicar, “Bana göre gelecekte herhangi bir şekilde Greta’yla özdeşleşen herkes terör destekçisidir. Greta’nın İsrail’deki katliamlar hakkında tek kelime etmeden Gazze’yle dayanışma göstermesi, terörü halının altına süpürdüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı. Sözcü Shalicar daha sonra ise Thunberg’in destekçileri hakkındaki sözleri nedeniyle özür diledi ve “Derin bir acı duygusuyla konuştum. Sözlerim ordunun görüşlerini yansıtmıyor” dedi. 20 yaşındaki Thunberg,“dünyanın Filistinliler için sesini yükseltmesi gerekiyor” paylaşımında bulunmuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Greta#Tehdit

BAKMADAN GEÇME!