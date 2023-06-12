İsrail'den dikkat çeken Hakan Fidan analizi: Kilit bir rol oynadı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamaları dünyada geniş yer bulmaya devam ediyor.

Uluslararası ajanslar, pek çok gazete ve televizyon objektiflerini Türkiye'ye çevirmiş durumda.

Seçim döneminde Türkiye'yi yakından takip eden İsrail basını Dışişleri Bakanlığı'nda Hakan Fidan dönemini mercek altına aldı ve çarpıcı bir analiz yayınladı.

İsrail merkezli Jerusalem Post, 'Yeni Türk Dışişleri Bakanı, İsrail ile işbirliğinde büyük rol oynadı' başlıklı yazsında 'Fidan, uzun yıllar Ankara-Kudüs ilişkilerinde kilit rol oynayan biri' dedi.

İsrail Bölgesel Dış İlişkiler Enstitüsü Mitvim başkanı Nimrod Goren'in görüşlerine yer verilen yazıda Fidan'ın gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bile İsrail istihbarat liderliğiyle bağlantı halinde olduğu belirtildi.

Yazıda Fidan'ın oynadığı kilit role dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi;

Haberin Devamı

'Bunun da ötesinde, Fidan'ın son yıllarda "İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik hamlelere öncülük ettiğini" söyleyen Gören, şunları kaydetti: “Erdoğan göreve geldiğinden beri güvenlik stratejisinin içindeydi. Türkiye'nin bölgedeki ilişkileriyle ilgili tüm merkezi meseleleri ele aldı. Başkanın güvenine, büyük deneyime ve bilgiye sahip.'

Yazıda gazetenin 'Türkiye-İsrail yakınlaşmasında rol oynayan Başkan Isaac Herzog'un sırdaşı' olarak nitelendirdiği Haham Marc Schneier'in de görüşlerine yer verildi.

Schneier, 'Fidan, İsrail istihbaratıyla İsrail'in Hamas hakkındaki endişeleri de dahil olmak üzere çeşitli konularda doğrudan görüşmelere dahil oldu' dedi.

Alman medya kurumu Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) ise 'Her şeyi bilen adam: Hakan Fidan Türkiye'nin yeni dışişleri bakanı' başlığı ile okurlarının karşısına çıkmıştı.

RND 'MİT'in başında 13 yıl geçirdikten sonra, neredeyse hiç kimse Fidan kadar çok sır bilmiyor. Bu onu Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri yapıyor' dedi.

'Türkiye'de herkes Fidan'ın adını biliyor ama kamuoyu onun hakkında çok az şey biliyor' diyen Alman Haber sitesi Fidan yönetimindeki MİT'in yurtdışında imza attığı başarılı operasyonlara dikkat çekti.

Haberin Devamı

MİT'in yurtdışından yüzden fazla FETÖ firarisini Türkiye'ye getirdiğini yazan RND, Fidan için dış politikanın yeni bir alan olmadığını belirtti ve şu değerlendirmede bulundu;

'Dış politika, Fidan için yeni bir alan değil. Tam tersine birçok rolde, yıllarca arka planda tüm önemli dış politika kararlarına dahil oldu. Erdoğan'ın 'gölge dışişleri bakanı' olarak Türkiye'nin İsrail ve Mısır ile yakınlaşması için gizli görüşmeler hazırladı, Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapmak için Kiev ve Moskova ile yakın temaslar sürdürdü.'

Gözden Kaçmasın Almanya bu sözlerle çalkalanıyor: Siz defolun gidin Haberi görüntüle

Fidan'ın uluslararası bağlantılarının iyi olduğuna dikkat çeken RND 'Fidan Washington ve Moskova gibi birçok önemli gezide Erdoğan ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na eşlik etti. Gizli servisin başı olmasına rağmen, Fidan yalnızca diplomatik beceriler sergilemedi' dedi.

Haberin Devamı

Fidan'ın aynı zamanda bir stratejik düşünür olduğuna vurgu yapan RND, 'Yeni pozisyonunda her iki niteliğe de ihtiyacı olacak' dedi.

Söz konusu haberde Fidan'ın masasındaki başlıklara da yer verildi.

RND, AB ile ilişkiler, İsveç'in NATO üyeliği ve Türk - Yunan ilişkilerinin Fidan'ın önündeki en önemli konular olduğunun altını çizdi.