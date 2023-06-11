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Almanya bu sözlerle çalkalanıyor: Siz defolun gidin

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#Markus Söder#Almanya#Dünya
Almanya bu sözlerle çalkalanıyor: Siz defolun gidin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 13:15

Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin hayata geçirmeyi planladığı ‘Kalorifer Yasası’nı protesto gösterisi sırasında kendisine bağıranlarla söz dalaşına girdi

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Söder Münih yakınlarındaki Erding’de 10 bine yakın kişinin katıldığı gösteride konuşma yapmak için kürsüye çıkarken bazı göstericiler, ıslık çalıp “Defol git” bağırdılar.

Gösterinin organizatörlerinden kabare sanatçısı Monika Gruber devreye girerek, “Lütfen konuşmacının konuşmasını yapmasına izi verin. Konuşma yapacak olan Bavyera Eyalet Başbakanı. Lütfen daha fazla saygı!” çağrısında bulundu.

Bunun üzerine kürsüye çıkan Söder, “Siz, ‘Defol git’ diye bağırıyorsunuz. Ben de size sadece şunu söyleyebilirim: ‘Siz defolun gidin” dedi.

5 yıldır Bavyera Başbakanlığı yapan Markus Söder, “Böyle davranan ve böyle tepki veren demokrat olamaz, biz böyle davranan insanlarla aramıza sınırı koyarız. Hem de kararlı bir biçimde” diye konuştu.

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MALİ YÜK UYARISI

Söder, Scholz hükümetinin enerji politikasını da eleştirdi. Hükümetin ‘Kalorifer Yasası’ ile vatandaşları konutlarındaki, evlerindeki ısı sistemini değiştirmeye zorlamasını doğru bulmadıklarını belirtirken, insanlara mali yük getirmeyecek şekilde politikalar üretilmesi çağrısında bulundu.

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Özellikle de Yeşiller’in ideolojik nedenlerle ısrar ettikleri bu politikanın halkın çok büyük bir bölümü tarafından benimsenmediğini de söyledi.

Söder, ayrıca Federal Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir’in insanları hayvansal ürünlerden uzaklaştırmaya zorlayan ‘vegan’ politikasını da eleştirdi.

Bavyera’da hükümet ortağı Özgür Seçmenler (FW) Genel Başkanı ve Bavyera Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger ise “Sessiz çoğunluk demokrasiyi geri getirmeli” diyerek, bu halkın Scholz hükümetinden kurtulmasını istediklerini belirtti.

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#Markus Söder#Almanya#Dünya

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