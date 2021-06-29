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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

İsrail'den bir bakan ilk kez BAE'de

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İsrail'den bir bakan ilk kez BAE'de

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile geçen yıl yaptığı normalleşme anlaşmasından sonra Abu Dabi'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan oldu. İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği de resmi törenle açıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 2 günlük resmi ziyaretine başladı

Lapid ve beraberindeki heyeti, Abu Dabi Havalimanı'nda BAE Ekonomi İşlerinden Sorumlu Bakanı Ahmed Sayeh karşıladı.

Lapid, 2 gün sürecek resmi ziyareti kapsamında BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ve BAE'deki Yahudi Topluluk'un önde gelenleriyle bir araya gelecek.

İsrailli Bakan ayrıca ülkesinin Abu Dabi'deki büyükelçilik ve Dubai'deki konsolosluk binalarının da hizmete açılması törenine katılacak.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesindeki seçimlerden hemen önce geçen mart ayında Abu Dabi'de temaslarda bulunmak istemiş ancak Ürdün ile yaşanan hava sahası krizi ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle bu ziyaret gerçekleşmemişti.

İsrailden bir bakan ilk kez BAEde

İSRAİL'İN ABU DABİ BÜYÜKELÇİLİĞİ RESMİ TÖRENLE AÇILDI

Tören BAE'yi ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki büyükelçiliği resmi törenle hizmete girdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi ziyaret kapsamında geldiği BAE'de, ülkesinin Abu Dabi Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı.

Büyükelçiliğin açılışından sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Lapid, BAE ve İsrail arasında geçen yıl imzalanan normalleşme anlaşmasının mimarının eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu, bu vesileyle kendisine teşekkür ettiklerini söyledi.

Abu Dabi'de elçilik binasının açılışını tarihi bir an olarak niteleyen Lapid, "Anlaşmalar liderler arasında imzalanır ancak barış halklar tarafından gerçekleştirilir. Bugün yaptığımız bu sürecin sonu değil aksine bir başlangıçtır." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı, ülkesinin tüm komşularıyla barış istediğini ifade etti.

Törene BAE Kültür ve Gençlik Bakanı Nura Muhammed Al Kaabi de katıldı.

BAE ile geçen yıl imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olan Lapid, 2 gün sürecek temasları kapsamında İsrail'in Dubai'deki konsolosluk binasının açılışını da gerçekleştirecek.

 

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