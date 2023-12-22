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İsrail yalanlarını en yakın müttefiki ortaya çıkardı! ABD medyası kanıtlarla geldi, İsrail cevap veremedi...

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#İsrai#Gazze#Hamas
İsrail yalanlarını en yakın müttefiki ortaya çıkardı ABD medyası kanıtlarla geldi, İsrail cevap veremedi...
Birsen Ateş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 13:15

ABD'li Washington Post gazetesi, İsrail'in geçtiğimiz aylarda operasyon düzenlediği El Şifa Hastanesi ile ilgili hiçbir gerçekçi kanıt sunamadığını yazarken, New York Times gazetesi ise İsrail'in Filistinli sivil halka güvenli olarak gösterdiği bölgeleri 900 kiloluk bombalarla bombaladığını ortaya çıkardı. CNN International da yaptığı ayrı bir incelemede sivil nüfusun üzerine yıkıcı bombalar atıldığını doğruladı ve 'Böylesi Vietnam'dan beri görülmedi' ifadesini kullandı.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 77. günde devam ediyor.Gazze'deki katliam hem İsrail hem onun en yakın müttefiki ABD'yi küresel alanda yalnızlaştırırken bugün ABD medyasında dikkat çeken analizler  yer aldı.

ABD'li Washington Post gazetesi El Şifa hastanesine yapılan saldırının dosyasını yeniden açtı. İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Daniel Hagari 27 Ekim'de verdiği brifingde, Gazze'deki beş hastane binasının doğrudan Hamas faaliyetlerine karıştığını, binaların Hamas'a savaşçılarının roket saldırılarını yönlendirmek için kullandığı tünellerin üzerinde yer aldığını ve iddialarının somut kanıtlarla desteklendiğini açıklamıştı.

ABD'Lİ GAZETE ANALİZ ETTİ

Hastaneyi 15 Kasım'da ele geçiren IDF güçleri, bir dizi fotoğraf ve video yayınlayarak Hamas iddiasını bu kanıtlara dayandırdılar. Ancak Washington Post'un açık kaynaklı veriler, uydu görüntüleri ve kamuya açık IDF materyalleri üzerinde yaptığı analize göre, İsrail hükümeti tarafından sunulan kanıtlar Hamas'ın hastaneyi bir komuta ve kontrol merkezi olarak kullandığını kanıtlamakta yetersiz kalıyor.

İsrail yalanlarını en yakın müttefiki ortaya çıkardı ABD medyası kanıtlarla geldi, İsrail cevap veremedi...

HİÇBİR KANIT YOK

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Hukuk uzmanlarına göre bu durum, İsrail'in hastaneye yönelik askeri operasyonlarının neden olduğu sivil zararın, değerlendirilen tehditle orantılı olup olmadığı konusunda soru işaretleri ortaya çıkarıyor. The Washington Post'un analizi gösteriyor ki:

  • IDF birlikleri tarafından keşfedilen tünel ağına bağlı odaların Hamas tarafından askeri amaçla kullanıldığına dair hiçbir kanıt yoktu.
  • Hagari'nin bahsettiği beş hastane binasından hiçbirinin tünel ağına bağlı olduğu görülmedi.
  • Tünellere hastane odalarının içinden erişilebildiğine dair hiçbir kanıt yok.

SON YILLARDA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY

Yüzlerce hasta ve ölmekte olan hastayı ve binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran bir yerleşkenin ABD'li bir müttefik tarafından hedef alınmasının son yıllarda eşi benzeri olmadığını belirten Washington Post, El Şifa hastanesine yapılan operasyonların, hastanedeki sistemin çökmesine neden olduğunu hatırlattı.

İsrail birlikleri saldırılarını yoğunlaştırdıkça hastanede yakıt ve erzaklar tükendi, ambulanslar sokaklardaki yaralıları toplayamadı. Hastane morgu çoktan işlevini kaybetmişti. BM yetkilileri baskından önceki ve sonraki günlerde dördü prematüre bebek olmak üzere en az 40 hastanın öldüğünü duyurdu.

İsrail yalanlarını en yakın müttefiki ortaya çıkardı ABD medyası kanıtlarla geldi, İsrail cevap veremedi...

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İSRAİL GÜVENLİ BÖLGE OLARAK ÖNERDİĞİ YERLERİ BOMBALADI

ABD'nin başka bir büyük gazetesi olan The New York Post ise bugün yayınladığı analizinde İsrail'in sivillerin gitmesini önerdiği yerleri bombaladığını yazdı.

The New York Times'ın okuyucuları paylaştığı görsel kanıtlara göre, savaşın ilk altı haftası boyunca İsrail, siviller için güvenli olarak belirlediği bölgelerde rutin olarak en yıkıcı bombalarını kullandı.

KRATERLER 900 KİLOLUK BOMBALARIN KULLANILDIĞINI ORTAYA KOYDU

NYT yapay zeka aracılığı ile Gazze'nin güneyindeki uydu görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme İsrail'in sivillere güvenli bölge olarak gösterdiği güney Gazze'deki bir bölgede 900 kiloluk bombaların kullanıldığını ortaya koydu.

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Bu büyüklükteki bombalar birçok Batılı ordu tarafından kullanılıyor olsa da, mühimmat uzmanları bu bombaların ABD güçleri tarafından nüfusun yoğun olduğu bölgelere neredeyse hiç atılmadığını söylüyor.

Araştırma ekibi Gazze'nin güneyinden alınan uydu görüntüleri ve insansız hava aracı görüntülerinde 208 krater tespit etti. Bulgular, 900 kiloluk bu bombaların Gazze'nin güneyinde güvenli bir yer arayan siviller için yaygın bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyuyor.



İsrail'in ana müttefiki ABD'nin Gazze'nin bombalanması için 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla MK-84 bombası gönderdiğini yazan gazete 900 kg ağırlığındaki bombaların  F-16 gibi savaş uçaklarından atılan en büyük bombalar olduğunu yazdı.

New York Times'ın söz konusu bombaların kullanımı ile ilgili ulaştığı İsrail askeri sözcüsü durumu yalanlayamadı bu tür soruların daha sonraki bir aşamada ele alınacağını söyledi.

"BÖYLESİ VİETNAM'DAN BERİ GÖRÜLMEDİ"

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CNN International da İsrail Savunma Kuvvetlerinin güvenli bölgeler konusunda belirsiz ve kafa karıştırıcı adımlar attığına dikkat çekerek 'Böylesi Vietnam'dan beri görülmedi' başlığını kullandı.

CNN de bölgede yaptığı incelemede tespit edilen kraterlerin 900 kiloluk bombalarla uyuştuğuna dikkat çekerek 'Bunlar, ABD'nin DAEŞ'e attığı en büyük bombalardan dört kat daha ağır." ifadesini kullandı.

Gazze nüfusu çok sıkışık bir bölgede toplanmış durumda dolayısıyla bu tür ağır mühimmat kullanımının bölgede çok daha derin bir etkisi var.

Bölgedeki yıkımın dünya çapında tepki çektiğine dikkat çeken CNN, ABD Başkanı Joe Biden'ın bile son dönemde İsrail yönetimini hedefine koyduğunu vurguladı.

İsrail yalanlarını en yakın müttefiki ortaya çıkardı ABD medyası kanıtlarla geldi, İsrail cevap veremedi...


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#İsrai#Gazze#Hamas

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