İsrail yalanlarını en yakın müttefiki ortaya çıkardı! ABD medyası kanıtlarla geldi, İsrail cevap veremedi...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 77. günde devam ediyor.Gazze'deki katliam hem İsrail hem onun en yakın müttefiki ABD'yi küresel alanda yalnızlaştırırken bugün ABD medyasında dikkat çeken analizler yer aldı.

ABD'li Washington Post gazetesi El Şifa hastanesine yapılan saldırının dosyasını yeniden açtı. İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Daniel Hagari 27 Ekim'de verdiği brifingde, Gazze'deki beş hastane binasının doğrudan Hamas faaliyetlerine karıştığını, binaların Hamas'a savaşçılarının roket saldırılarını yönlendirmek için kullandığı tünellerin üzerinde yer aldığını ve iddialarının somut kanıtlarla desteklendiğini açıklamıştı.

ABD'Lİ GAZETE ANALİZ ETTİ

Hastaneyi 15 Kasım'da ele geçiren IDF güçleri, bir dizi fotoğraf ve video yayınlayarak Hamas iddiasını bu kanıtlara dayandırdılar. Ancak Washington Post'un açık kaynaklı veriler, uydu görüntüleri ve kamuya açık IDF materyalleri üzerinde yaptığı analize göre, İsrail hükümeti tarafından sunulan kanıtlar Hamas'ın hastaneyi bir komuta ve kontrol merkezi olarak kullandığını kanıtlamakta yetersiz kalıyor.



Hukuk uzmanlarına göre bu durum, İsrail'in hastaneye yönelik askeri operasyonlarının neden olduğu sivil zararın, değerlendirilen tehditle orantılı olup olmadığı konusunda soru işaretleri ortaya çıkarıyor. The Washington Post'un analizi gösteriyor ki:

SON YILLARDA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY

Yüzlerce hasta ve ölmekte olan hastayı ve binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran bir yerleşkenin ABD'li bir müttefik tarafından hedef alınmasının son yıllarda eşi benzeri olmadığını belirten Washington Post, El Şifa hastanesine yapılan operasyonların, hastanedeki sistemin çökmesine neden olduğunu hatırlattı.

İsrail birlikleri saldırılarını yoğunlaştırdıkça hastanede yakıt ve erzaklar tükendi, ambulanslar sokaklardaki yaralıları toplayamadı. Hastane morgu çoktan işlevini kaybetmişti. BM yetkilileri baskından önceki ve sonraki günlerde dördü prematüre bebek olmak üzere en az 40 hastanın öldüğünü duyurdu.



İSRAİL GÜVENLİ BÖLGE OLARAK ÖNERDİĞİ YERLERİ BOMBALADI

ABD'nin başka bir büyük gazetesi olan The New York Post ise bugün yayınladığı analizinde İsrail'in sivillerin gitmesini önerdiği yerleri bombaladığını yazdı.

The New York Times'ın okuyucuları paylaştığı görsel kanıtlara göre, savaşın ilk altı haftası boyunca İsrail, siviller için güvenli olarak belirlediği bölgelerde rutin olarak en yıkıcı bombalarını kullandı.

KRATERLER 900 KİLOLUK BOMBALARIN KULLANILDIĞINI ORTAYA KOYDU

NYT yapay zeka aracılığı ile Gazze'nin güneyindeki uydu görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme İsrail'in sivillere güvenli bölge olarak gösterdiği güney Gazze'deki bir bölgede 900 kiloluk bombaların kullanıldığını ortaya koydu.

Bu büyüklükteki bombalar birçok Batılı ordu tarafından kullanılıyor olsa da, mühimmat uzmanları bu bombaların ABD güçleri tarafından nüfusun yoğun olduğu bölgelere neredeyse hiç atılmadığını söylüyor.

Araştırma ekibi Gazze'nin güneyinden alınan uydu görüntüleri ve insansız hava aracı görüntülerinde 208 krater tespit etti. Bulgular, 900 kiloluk bu bombaların Gazze'nin güneyinde güvenli bir yer arayan siviller için yaygın bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyuyor.

A Times visual investigation found that Israel routinely dropped 2,000-pound bombs in areas it designated safe for civilians in Gaza. https://t.co/gtydRJw5N7