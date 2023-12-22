Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı: ABD, İngiltere ve Fransa'dan destek istedi, veto yedi!

Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı!

ABD'li Washington Post gazetesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki gerilimin giderek yükseldiğini yazdı.



Biden'ın bağımsız bir Filistin Devletini desteklediğini ve bu konuda ısrarcı olduğunu öne süren gazete, Netanyahu'nunun bunu reddettiğini ve bu anlşamazlığın nasıl çözüleceğinin belirsiz olduğunu yazdı.



Gazeteye konuşan diplomatlar Netanyahu'nun evlerinden edilecek yüz binlerce Filistinliyi kabul etmesi için Mısır'a baskı yapılmasını istediğini belirtiyor.



İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan üç diplomat ve bir üst düzey yetkiliye göre Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'ye bu konuda baskı yapılması için ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da görüştü. Her iki lider de öneriyi ellerinin tersiyle itti.



Diplomatlara göre Netanyahu'nun tüm ısrarlarına rağmen Gazze nüfusunu başka bir yere yerleştirme planı, büyük bir 'insan hakları ihlali' olacağı için kabul edilmedi. Üstelik diplomatlara göre Mısır da çok sayıda Filistinliyi kabul etmeye niyetli değil.