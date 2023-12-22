Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı: ABD, İngiltere ve Fransa'dan destek istedi, veto yedi!

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ABD'li Washington Post gazetesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki gerilimin giderek yükseldiğini yazdı.
Biden'ın bağımsız bir Filistin Devletini desteklediğini ve bu konuda ısrarcı olduğunu öne süren gazete, Netanyahu'nunun bunu reddettiğini ve bu anlşamazlığın nasıl çözüleceğinin belirsiz olduğunu yazdı.
Gazeteye konuşan diplomatlar Netanyahu'nun evlerinden edilecek yüz binlerce Filistinliyi kabul etmesi için Mısır'a baskı yapılmasını istediğini belirtiyor.
İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan üç diplomat ve bir üst düzey yetkiliye göre Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'ye bu konuda baskı yapılması için ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da görüştü. Her iki lider de öneriyi ellerinin tersiyle itti.
Diplomatlara göre Netanyahu'nun tüm ısrarlarına rağmen Gazze nüfusunu başka bir yere yerleştirme planı, büyük bir 'insan hakları ihlali' olacağı için kabul edilmedi. Üstelik diplomatlara göre Mısır da çok sayıda Filistinliyi kabul etmeye niyetli değil.
ABD'li NewYorkTimes gazetesine göre, 10 haftadır devam eden savaşı sırasında öldürülen Filistinlilerin sayısı, 40 yılı aşkın bir süre içinde İsrail'le yaşanan diğer Arap çatışmalarının ve belki de İsrail'in 1948'deki kuruluşundan bu yana yaşananların bedelini aştı.
Askeri uzmanlar, savaşta ABD öncülüğündeki Afganistan veya Irak savaşlarının en ölümcül aşamalarında olduğundan daha fazla insanın öldürüldüğünü vurguluyor.
Gazze savaşının, İsrail'in kuruluşundan bu yana geçen 75 yılda Filistinliler için yaşanan en ölümcül çatışma olduğu düşünülüyor. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'na göre, 1948'de İsrail'in kuruluşunu çevreleyen savaşta yaklaşık 15.000 Filistinli öldürülmüştü.
ABD, Gazze'ye yardımın artırılmasını amaçlayan değiştirilmiş Gazze tasarısını desteklemeye hazır olduğunu duyurdu. ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, ABD ve Arap devletlerinin değiştirilmiş bir versiyon bulduklarını belirterek, "Bu, ihtiyacı olanlara insani yardım ulaştıracak bir karar ve oy vermeye hazırız." dedi.
Karar tasarısının ilk halinde tartışma yaratan ve ABD'nin karşı çıktığı hususlardan biri, insani yardımların engelsiz erişimi için "çatışmalara ara verilmesi" talebi olmuştu.
Değişitirilen Gazze tasarısında genişletilmiş insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması için “acil adım atılması” ve “çatışmalara sürdürülebilir bir şekilde ara verilmesi için gerekli koşulların oluşturulması” çağrıları yer aldı. Tasarının ilk halinde yer alan “BM Genel Sekreteri'nin yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması” talebi de müzakerelerin sonunda “Genel Sekreterin Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü” ataması şeklinde değiştirildi.
İsrail güçlerinin Halhul kasabasına şafak vakti düzenlediği baskınlarda iki Filistinli yaralandı. Filistin haber ajansı Wafa'ya göre İsrail güçleri ayrıca El Halil'in kuzeybatısındaki Surif kasabasında Filistinlilere ait 31 araca el koydu.
Tubas,Kalkilya,Cenin'in doğu ve kuzeydoğusunda yer alan Deir Abu Daif, Jalboun ve Jalqamous kasabalarına da baskın düzenlendiği öğrenildi.
إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حلحول جنوبي الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/4f2pe3aZw6— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 22, 2023
BM Güvenlik Konseyi, Gazze gündemi konusunda bir kez daha görüş birliğine varamadı.
Gazze Şeridi'nde “düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması” ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması” çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama 4’üncü kez ertelendi.