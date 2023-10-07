Son dakika... İsrail-Filistin gerilimi tırmandırıyor: Hamas 'Aksa Tufanı' operasyonunu dünyaya duyurdu... Netanyahu'dan ilk açıklama geldi: Savaştayız

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Dünya Gazze'den gelen son dakika haberini konuşuyor.

Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan topu fırlatıldığı açıklandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Hamas'ın başkan yardımcısı Salih el Aruri, silahlanma çağrısında bulundu.

'Hepimiz bu savaşta mücadele etmeliyiz, özellikle de Batı Şeria'daki direniş savaşçıları' diyen Aruri sözlerine şöyle devam etti;

'Batı Şeria bu savaşta son sözdür ve Batı Şeria'daki tüm yerleşim birimleriyle çatışmaya yol açabilir. Halkımızı operasyona katılmaya çağırıyoruz.'

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Hamas'ın operasyonunun ardından Kudüs ve İsrail'in farklı noktalarından siren sesleri, alevler ve dumanlar yükseldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail topraklarında silahlı bir grubun kamyonetle ilerlediği görüldü.

'HAMAS POLİS KARAKOLUNU ELE GEÇİRDİ'

Hamas savaşçılarının İsrail'in Sderot kentindeki polis karakolunun kontrolünü ele geçirdiği ve çıkan yangında çok sayıda kişinin yaralandığı da gelen bilgiler arasında.

İsrail'in güneyindeki Sderot'taki çatılmalara ait görüntüler de sosyal medyaya yansıdı.

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneydoğu sınırındaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdiğini iddia etti.

Hamas üyesi İzzet el Raşk, operasyonun 'zaman, yer ve planlama açısından' İsrail'i şaşırttığını söyledi.

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Hamas, İsrail'e yönelik operasyonlarının nedenlerinden birinin Mescid-i Aksa'da devam eden provokasyonlara tepki olduğunu söyledi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yerleşkesi dünyanın en kutsal mekanlarından biri konumunda. Burası aynı zamanda İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Gazze Şeridi'yle birlikte Eski Şehir de dahil olmak üzere Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden bu yana Kutsal Topraklar'da en çok tartışılan bölge. Ancak çatışma daha da geriye, İsrail'in kuruluşundan önceye dayanıyor.

NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin kazanacağı bir savaşın içinde olduğunu söyledi. Netanyahu, video açıklamasında 'Düşmanımız daha önce hiç bilmediği bir bedel ödeyecek' dedi.

İSRAİL BASINI: 7 BÖLGEDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Times of Israel'in haberine göre İsrail ordusu, ülkenin güneyinde, Gazze Şeridi sınırına yakın yedi noktada Hamas savaşçılarıyla savaşıyor.

Söz konusu haberde, silahlı çatışmaların Kfar Aza, Sderot, Sufa, Nahal Oz, Magen, Be'eri kasabaları ve Re'im askeri üssü içinde ve çevresinde gerçekleştiği belirtiliyor.

İsrail acil yardım servisi, Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik düzenlenen saldırılarda 1 kişinin öldüğünü açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan aynı açıklamada 15 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verildi.

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İSRAİL ORDUSU 'SAVAŞA HAZIR' KONUMA GETİRİLDİ

İsrail bu gelişmenin ardından ordusunu 'savaşa hazır' konumuna getirdiğini duyurdu.

İsrail ordusunun sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, "Son saatte Gazze'den İsrail topraklarına yoğun bir roket atışı başladı ve teröristler İsrail topraklarına birçok farklı yerden girdi. Bu saldırının arkasında bulunan Hamas, olayların sonuçlarına ve sorumluluğuna katlanacaktır' denildi.

İSRAİL'DEN 'DEMİR KILIÇ' İLE YANIT

İsrail ordusu, bu açıklamadan dakikalar sonra Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine yönelik 'Demir Kılıç Operasyonu' başlattığını duyurdu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İsrail zor zamandan geçiyor. Bize zarar vermek isteyenlerin üstesinden gelebilecek güçte' dedi.

İsrail ordusu ayrıca düzinelerce savaş uçağının Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

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'İSRAİLLİLER ESİR DÜŞTÜ MÜ?' SORUSUNA YANIT GELMEDİ

İsrail askeri sözcüsü, İsraillilerin Hamas tarafından esir alındığı yönündeki haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

CNN Türk canlı yayınında bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Özay Şendir, İsrail'den kaçırılan bir savaş uçağı görüntüsü geldiğini belirtti ve 'Bir havalimanına bir şey mi yapıldı diye şimdi bunu düşünmeye başladım. Bütün tren yolu seferleri durduruldu. İsrail'in Gazze ile bütün bağlantılı yolları şu anda durdurulmuş durumda' dedi.

İsrail'in ilk defa böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığının altını çizen Şendir, 'Bu görüntüler artıkça İsrail'in vereceği tepki otomatik olarak daha sert hale gelecek' dedi.

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CNN TÜRK Haber Müdürü İdris Arıkan ise konuyla ilgili, 'Hamas militanların şehirlerin içeriye doğru girmesinden dolayı olası bir kayıptan korkulduğundan dolayı İsrail bazı savaş uçaklarını güvenli havalimanlarına kaçırmaya çalışıyor. Bu inanılmaz bir şey' ifadelerini kullandı.

YEDEK BİRLİKLERE SEFERBERLİK

İsrail kabinesi de gelişmelerin arından toplanma kararı aldı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise yedek birliklerin seferber edilmesini onayladı

Gallant 'Hamas, bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail'e karşı savaş başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri, tüm sızma noktalarında düşmanla savaşıyor. İsrail, bu savaşı kazanacak' dedi.

İSRAİL UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

Yedioth Ahronoth gazetesine göre İsrail'in orta ve güneyindeki yerel havaalanları ticari amaçlı kullanıma kapatıldı.

Bir raporda, Ben Gurion havaalanının çalışır durumda kalacağı ve güvenlik talimatlarına ve yönergelerine göre hareket edeceği belirtildi.

Lübnanlı silahlı grup Hizbullah, Gazze'deki durumu takip ettiklerini ve 'Filistin direnişinin liderleriyle doğrudan temas halinde olduklarını' söyledi.