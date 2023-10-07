Son dakika! Biden: ABD İsrail'le birlikte ve geri çekilmeyeceğiz

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ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden şu ifadeleri kullandı:

ABD İsrail'le birlikte ve geri çekilmeyeceğiz. Binlerce roket saatler içerisinde İsraillilerin üzerine yağdı. Sivilleri de öldürdü. Masum insanlar öldürüldü. Yaşlı insanlar Hamas tarafından esir alındı. Netenyahu ile telefon görüşmesi yaptım, ABD 'nin yanında olduğunu söyledim. İsrail bu saldırılara karşı kendini savunma hakkında sahiptir.

Herhangi bir tarafın intikam alacağı bir zaman değildir. Ürdün Kralı ile Kongreyle konuştum. Aileler birbirinden koptu. Bizim ruhumuzun bir parçası koparıldı bugün. Başbakana yakın şekilde bireysel olarak temasları sürdüreceğim. ABD İsrail'i bir ülkeyi olarak tanıyan ilk ülke oldu. 11 dakika sonra tanıdı.