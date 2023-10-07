Son dakika: Hamas'ın operasyonunun ardından Ben Gurion Havalimanı’nda panik

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı “Aksa Tufanı Operasyonu” başlatırken İsrail ordusu da savaş durumuna geçti.

Çatışmalar sürerken, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’nda da panik yaşanıyor.

Sirenlerin yükseldiği havalimanında uçuşlar gerçekleştiriliyor. İsrailli yetkililer, Ben Gurion Havalimanı’ndaki uçuşların güvenlik yetkilileriyle koordineli olarak sürdüğünü açıkladı.

İSRAİL KARŞI SALDIRI BAŞLATTI

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın roketli saldırılarına yanıt olarak Gazze'de Hamas'a ait noktalara hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail ordusu ile Hamas arasındaki çatışma 7 farklı noktada sürüyor. Gazze sınırındaki İsrail’e bağlı Kfar Aza, Sderot, Sufa, Nahal Oz, Magen, Be’eri kasabaları ile Re’im askeri üssü yakınlarında çatışmalar devam ediyor.

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İsrail tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 200 kişinin yaralandığı kaydedilirken, 2 kişinin durumunun kritik olduğu kaydedildi. İsrail tarafı saldırılarda 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

ABD’li şarkıcı Bruno Mars, Hamas’ın İsrail saldırılarına başlamasının ardından dumanların yükseldiği başkent Tel Aviv’deki konserini iptal etti. Organizasyon şirketi Live Nation tarafından yapılan açıklamada, bilet satın alan Bruno Mars hayranlarına geri ödemelerinin yapılacağını duyurdu.

Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında çıkan çatışmalarda Gazze Şeridi’ne yakın Shaar Hanegev bölgesinin meclis başkanı Ofir Liechstein’in öldürüldüğü açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanı ise, tüm hastanelerde acil durum ilan etti. Filistin Sağlık Bakanı Al-Kaila, hastanelere gerekli tıbbi malzeme, ilaç ve kan ünitelerinin sağlanması talimatını verdiğini ve Batı Şeria'daki tüm hastanelerin işgal altındaki Gazze Şeridi'nden gelen yaralıları kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.