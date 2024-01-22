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‘İsrail Batı’nın buldog köpeği’

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#Avrupa Birliği#AB#İran
‘İsrail Batı’nın buldog köpeği’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 07:00

İrlandalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Clare Daly, İsrail için “Batı’nın buldog köpeği” benzetmesi yaptı.

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Avrupa Birliği’nin, Yemen’deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz’deki saldırılarına karşılık verilmesine ilişkin düzenlenen parlamento görüşmesinde konuşan Daly, AB’nin İsrail yerine Yemen’e yönelik karar alma girişimine, “AB’nin ahlaki otoritesi yok” sözleriyle tepki gösterdi. “Her gün daha çok maske düşüyor” ifadesini kullanan Daly, “Batı’nın buldog köpeği İsrail, Lahey’de soykırımla yargılanırken, onun işbirlikçisi AB ülkeleri ve sözde aynı düşüncede olduğumuz ortaklarımız ABD ve İngiltere, BM anlaşmasını çiğneyerek Yemen’e yönelik yasadışı, sebepsiz ve haksız saldırı suçu işliyor” dedi.

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#Avrupa Birliği#AB#İran

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