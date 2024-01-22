‘İsrail Batı’nın buldog köpeği’

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Avrupa Birliği’nin, Yemen’deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz’deki saldırılarına karşılık verilmesine ilişkin düzenlenen parlamento görüşmesinde konuşan Daly, AB’nin İsrail yerine Yemen’e yönelik karar alma girişimine, “AB’nin ahlaki otoritesi yok” sözleriyle tepki gösterdi. “Her gün daha çok maske düşüyor” ifadesini kullanan Daly, “Batı’nın buldog köpeği İsrail, Lahey’de soykırımla yargılanırken, onun işbirlikçisi AB ülkeleri ve sözde aynı düşüncede olduğumuz ortaklarımız ABD ve İngiltere, BM anlaşmasını çiğneyerek Yemen’e yönelik yasadışı, sebepsiz ve haksız saldırı suçu işliyor” dedi.