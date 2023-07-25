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İsrailli gazete Türkiye'nin oynadığı rolü yazdı: Netanyahu Erdoğan'ı sadece kıskanabilir

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#Türkiye#İsrail#Dünya
İsrailli gazete Türkiyenin oynadığı rolü yazdı: Netanyahu Erdoğanı sadece kıskanabilir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 08:38

Son dönemde dünya siyasetinde oynadığı rol ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye ile ilgili İsrail'den dikkat çeken bir analiz geldi. 'Netanyahu Erdoğan'ı Sadece Kıskanabilir' başlıklı yazıda, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı adımlar mercek altına alındı.

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Ukrayna savaşında oynadığı arabulucu rol ve NATO zirvesinde attığı adımlar ile Türkiye dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Türkiye'nin dünya sahnesinde izleyeceği politikayı mercek altına alan İsrail merkezli Haaretz dikkat çeken bir makale yayınladı.

'Netanyahu Erdoğan'ı Sadece Kıskanabilir' başlıklı yazıda Netanyahu'nun kalp pili taktırması nedeniyle Türkiye ziyaretini ertelediği hatırlatıldı ve şu değerlendirmede bulunuldu;

'Netanyahu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi de içerecek olan Türkiye ziyaretini ertelemeseydi, gıpta edilecek bir liderle karşılaşacaktı.'

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Zvi Bar'el imzalı yazıda Türkiye'nin dış politikası da mercek altına alındı.

Yazıda 'Netanyahu'nun aksine, Erdoğan'ın dış politikasını Moskova ile Washington ve Ukrayna ile Rusya arasında yönlendirebilir' ifadesine yer verildi ve Türkiye için 'ABD'nin en son dostu oldu' denildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 'ABD, Rusya'yı Karadeniz Tahıl Anlaşması'na geri götürme konusunda Türkiye'ye güveniyor. Türkiye'nin hâlihazırda oynadığı rolü, bunu yeniden rayına oturtmada liderlik rolünü oynamasını bekliyoruz' sözlerine yer verilen yazıda şu yoruma yer verildi;

'Altı ay önce Netanyahu, Washington'dan böyle bir mesajı ancak hayal edebilirdi.'

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Türkiye'nin Ukrayn tahılının taşınması için yapılan anlaşmada oynadığı role dikkat çeken yazar şu dererlendirmede bulundu;

'Tahıl anlaşması, Erdoğan'ın geçen yılki en önemli başarılarından biriydi.'

Tahıl anlaşmasının iki taraf için de olumlu sonuçları olduğunu yazan gazete Rusya'nın kararı sonrası yeni bir orta nokta bulma çabası olduğuna dikkat çekti ve 'Erdoğan kendini yine uluslararası bir arabulucu rolünde buluyor' dedi.

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında tutuklama emri çıkardığını hatırlatan gazete bu durumun Rus liderin gezilerini etkilediğini yazdı.

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'Rusya cumhurbaşkanı, önümüzdeki ay Johannesburg'da yapılması planlanan gelişmekte olan ekonomilerin BRICS zirvesi toplantısına katılmayacağını şimdiden duyurdu' denilen yazıda İsrail'in Filistin politikasına vurgu yaptı ve şu değerlendirmede bulunuldu;

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'Netanyahu Türkiye'yi ziyaret ettiğinde, uluslararası mahkemenin işgal altındaki topraklarda insan hakları ihlalleri ve apartheid politikalarının uygulanması nedeniyle onun hakkında da tutuklama kararı çıkarmayacağını ummaktan başka çare yok.'

Türkiye'nin Ukrayna'ya silah sattığını aynı zamanda Rusya ile iyi ilişkilere de sahip olduğunu yazan gazete 'Erdoğan Ukrayna'ya taarruz amaçlı Baykar İHA'ları satmaya devam ederken, Rus oligarklarının yatları Türk limanlarına demirliyor ve Rus gazı Türkiye'ye akmaya devam ediyor' dedi.

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#Türkiye#İsrail#Dünya