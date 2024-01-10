İran'ın yeni silahı ortaya çıktı... Dünya bu iddiayı konuşuyor: Menzili 1500 kilometre, Rusya için geliştirildi

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Ukrayna ve Gazze'deki savaş hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna savaşında Rusya'ya daha yakın olan İran Gazze'de ise İsrail ve onun en büyük destekçisi konumundaki ABD'nin karşısında yer alıyor.

Ortadoğu ve Avrupa'daki savaşın yayılması dünya için kâbus senaryosu olmaya devam ederken İngiltere'den gündeme birinci sıradan giriş yapan bir haber geldi.

İngiliz SKY News Tahran'ın geliştirdiği yeni silahı 'İran'ın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için geliştirdiği yeni saldırı İHA'sı' başlığı ile duyurdu.

Sky'ın adını gizli tuttuğu bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, İran, Rusya için yeni yüksek teknolojili bir saldırı İHA'sı geliştirdi.

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Haberde yeni İHA'nın tamamı kendine özgü V şeklinde bir kuyruğa sahip olan Shahed-101 İHA ailesinin bir parçası olduğu bilgisine yer verildi.

Kaynak, yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda ve 3 metre kanat açıklığına sahip olan İHA'nın bir araçtan fırlatılabileceğini ve 1.500 kilometreye kadar menzile sahip olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Yeni İHA'nın video aktarımı için bir canlı yayın vericisiyle donatıldığı düşünülüyor.

Bu tür keşif yetenekleri, İHA'nın Ukrayna'nın ön cephesindeki diğer İHA'ların veya silah sistemlerinin vuracağı hedefleri belirlemek için kullanılabileceği anlamına geliyor.

Rusya, son günlerde yoğunlaşan, ülke çapındaki sivil ve askeri hedeflere yönelik ölümcül saldırı dalgalarıyla Ukrayna'nın batı destekli hava savunmasını delmeye çalışmak için insansız hava aracı ve füze saldırılarını bir arada kullanıyor.

Ukrayna ve Batılı müttefikleri daha önce Tahran'ı, Moskova'ya Şahed-131 ve Şahed-136 olarak bilinen yüzlerce tek yönlü saldırı İHA'sı sağlamakla suçlamıştı.

Rusya savunma bakanlığı ve İran dışişleri bakanlığı SKY News'in yorum talebine henüz yanıt vermedi.

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Eylül ayında İran cumhurbaşkanı, ülkesinin Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya insansız hava aracı veya başka silahlar gönderdiğini yalanlamıştı.

Ukraynalı bir kaynak, yeni tip bir İHA geliştirildiği yönündeki iddianın büyük olasılıkla doğru olduğunu söyledi.

Kaynak, 'Bahsedilen İHA türlerinin olası tedariki konusunda büyük endişelerimiz var' dedi.