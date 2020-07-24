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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 01:12,Son Güncelleme:

İran'dan gözdağı! 'Sorumlusu ABD olur'

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İran'dan gözdağı! 'Sorumlusu ABD olur'
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İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Suriye semalarında tacize uğramasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Musevi, olayın araştırıldığını ve detaylı bilgilerin gelmesinin ardından siyasi ve hukuki adımların atılacağını ifade etti.

Olayın İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e aktarıldığını belirten Musevi, uçağın Beyrut'tan Tahran'a dönüşünde bir olayın vuku bulması halinde bundan ABD'nin sorumlu tutulacağını kaydetti.

Musevi, aynı mesajın İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliğine de ulaştırıldığını aktardı.

İran devlet televizyonu, İsrail'e ait iki savaş uçağının, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağına Şam üzerinde yakınlaşarak taciz ettiğini ve uçağın Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığını duyurmuştu.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise yolcu uçağının kaptanına dayandırdığı haberinde, uçakların ABD'ye ait olduğunu açıklamıştı.

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