Ä°ran'dan BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne sert uyarÄ± geldi

Ä°ran devlet televizyonuna gÃ¶re, KoronavirÃ¼s ile Ulusal MÃ¼cadele Kurulu toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ruhani, "BunlarÄ± uyarÄ±yoruz. Ä°srail'e bÃ¶lgede alan oluÅŸturmayÄ±n. Aksi takdirde farklÄ± bir karÅŸÄ±lÄ±k bulursunuz." dedi.

AnlaÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir hata ve ihanet olduÄŸunu vurgulayan Ruhani, "Umuyorum ki, uyarÄ±larÄ± dinler ve yanlÄ±ÅŸ yoldan dÃ¶nerler." ifadelerini kullandÄ±.

BAE Ä°LE Ä°SRAÄ°L ARASINDAKÄ° NORMALLEÅžME ANLAÅžMASI

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 13 AÄŸustos PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ä°srail ile BAE'nin "iliÅŸkilerini tamamen normalleÅŸtirmek" iÃ§in anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu da Trumpâ€™Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± alÄ±ntÄ±layarak, "Bu tarihi bir gÃ¼n." deÄŸerlendirmesi yapmÄ±ÅŸtÄ±.

BAE'nin resmi ajansÄ± WAM'Ä±n haberinde ise Ä°srail ile BAE'nin, iliÅŸkilerin tesisi iÃ§in "ortak bir yol haritasÄ±" belirleme konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve iki Ã¼lkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklÄ± alanlarda ikili anlaÅŸmalar imzalayacaÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti.

BAE, 1979â€™da MÄ±sÄ±râ€™Ä±n, 1994â€™te de ÃœrdÃ¼nâ€™Ã¼n ardÄ±ndan Ä°srail ile normalleÅŸme anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Arap Ã¼lkesi oldu.

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