İran’da sokaklar durulmuyor

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Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “İran, ülkenin güvenliğine ve huzuruna karşı hareket edenlerle kararlı şekilde başa çıkmalı” diyerek sert müdahale sinyali verirken, bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi. Uluslararası Af Örgütü, en az 20 kentte polisin gerçek mermi kullandığını bildirdi. Seksenden fazla yerleşimde devam eden gösterilerde yaklaşık 1000 kişi tutuklandı.

GAZETECİLERE GÖZALTI

Bu arada Tahran Gazeteciler Sendikası, başkentte 10 gazetecinin “casusluk” suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Gösterilerin giderek büyümesi üzerine “yetersiz kalan” polis yerine Devrim Muhafızları’nın meydana inebileceği belirtiliyor. Mahsa Emini, Tahran’da “ahlak polisi” tarafından “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra komaya girmiş, üç gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Emini’nin işkence yüzünden öldüğü iddiasıyla sokaklar hareketlenmişti.

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STARLINK ÇÖZÜM MÜ

Bu arada ABD’nin yaptırım istisnası sağlamasının ardından Elon Musk, uydu internet hizmeti Starlink’i İran’da hizmete aldıklarını açıkladı. Ülkede Facebook, Twitter, TikTok ve Telegram’ın yanı sıra WhatsApp ve Instagram gibi hizmetler devre dışı. Ancak teknoloji uzmanlarına göre halihazırda İran’da bu hizmeti kullanmaya yarayacak uydu alıcıları bulunmuyor. Musk, işgalin başında Ukrayna’ya kamyonlarla uydu alıcısı göndermişti.