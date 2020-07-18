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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 13:58,Son Güncelleme:

İran'da Kovid-19 ölümleri 13 bin 979'a ulaştı

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İran'da Kovid-19 ölümleri 13 bin 979'a ulaştı
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İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 979'a yükseldi.

İran'da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkede Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının son 24 saatte 188 artışla 13 bin 979’a çıktığını bildirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 166 artarak 271 bin 606 oldu.

Vakalardan 3 bin 529'unun durumunun ağır olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 235 bin 300’e yükseldi.

İran’da toplam test sayısı 2 milyon 123 bin 518’e ulaştı.

Ülkede Doğu Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Gülistan, Mazenderan, Kirman ve Fars eyaletleri "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor.

Hürmüzgan ve Zencan eyaletlerinde ise vaka ve ölüm sayılarında önemli düşüşler görüldü.

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