İran’da bu kez susuzluğa isyan

BÜYÜK bir kuraklık yaşayan İran’ın güneydeki kentlerinde su kesintilerine karşı protestolar sürüyor. Zengin petrol yataklarına sahip Huzistan vilayeti gösterilerde öne çıktı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Protestolar siyasi çatışmaya dönüşebilir” uyarısı yaparak “Huzistan halkı yasalar çerçevesinde ifade özgürlüğü ve gösteri yapma hakkına sahiptir” dedi.

HAMANEY HAK VERDİ

İran’ın dini lideri Ali Hamaney de “İnsanlar rahatsızlığını dile getirdi ancak kimse onları suçlayamaz. Çünkü Huzistan’ın sıcak ikliminde su sorunu küçük bir sorun değildir” diye konuştu. Sorunun bir an önce çözülmesi için yetkililere talimat veren Ali Hamaney, “Allah’a şükür şu anda hükümet ve hükümet dışı tüm çeşitli kurumlar çalışıyor ve bu çalışmalar tüm ciddiyetle devam etmelidir” diye konuştu.



‘EN AZ 8 KİŞİ ÖLDÜ’

Geniş bir Sünni Arap azınlığa ev sahipliği yapan Huzistan eyaletinin önemli su kaynaklarından “Hur’ul-Azim” göletlerinin ve Kerhe Nehri’nin kuruması ve Karun Nehri’nden başka bölgelere su transferi için hazırlanan projeye izin verilmesinin ardından ortaya içme suyuna erişim sorunu çıkmıştı. Hamidiye, Bostan, Şadegan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentlerinde 15 Temmuz’da başlayan ve 8 gecedir devam eden gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler karşı karşıya gelmişti. Uluslararası Af Örgütü gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin en az 8 kişiyi öldürdüğüne dair bilgilere sahip olduklarını duyurdu. Dün de İranlı bir polis memurunun Mahşehr’de bir çatıdan açılan ateş sonucu öldüğü bildirildi. BM İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet, ölüm ve yaralanmalardan son derece endişeli olduğunu belirterek Tahran’a su sorununun çözümünü birincil önceliği yapması için çağrıda bulundu.

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