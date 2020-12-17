İran'da 60 bin hemşire koronavirüse yakalandı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Hemşireler Birliği Başkanı Dr. Muhammed Mirzabeygi, düzenlediği basın toplantısında, "Ülke genelinde yaklaşık 145 bin hemşire bulunuyor. Bunlardan 60 bini Kovid-19'a yakalandı." dedi

Şu ana kadar söz konusu virüs nedeniyle 100 hemşirenin hayatını kaybettiğini aktaran Mirzabeygi, Kovid-19'a yakalanan hemşirelerden halihazırda 6 bininin karantinada olduğunu kaydetti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla virüs kaynaklı toplam can kaybı 52 bin 883, vaka sayısı da 1 milyon 131 bin 77 olarak açıklanmıştı.