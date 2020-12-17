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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

İran'da 60 bin hemşire koronavirüse yakalandı

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İran'da 60 bin hemşire koronavirüse yakalandı
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü günden bu yana 60 bin hemşirenin virüse yakalandığı ve 100 hemşirenin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Hemşireler Birliği Başkanı Dr. Muhammed Mirzabeygi, düzenlediği basın toplantısında, "Ülke genelinde yaklaşık 145 bin hemşire bulunuyor. Bunlardan 60 bini Kovid-19'a yakalandı." dedi

Şu ana kadar söz konusu virüs nedeniyle 100 hemşirenin hayatını kaybettiğini aktaran Mirzabeygi, Kovid-19'a yakalanan hemşirelerden halihazırda 6 bininin karantinada olduğunu kaydetti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla virüs kaynaklı toplam can kaybı 52 bin 883, vaka sayısı da 1 milyon 131 bin 77 olarak açıklanmıştı.

 

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