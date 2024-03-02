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İran sandık başında: İlk oyu Hamaney attı

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#İran#Hamaney#Sandık
İran sandık başında: İlk oyu Hamaney attı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 07:00

İran’da seçmen dün İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimleri için sandık başına gitti.

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Seçmen, yerel saatle 08.00’den itibaren oy kullanmaya başladı. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney başkent Tahran’da İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde oyunu kullanan ilk kişi oldu.

İran’da Parlamento seçimleri dört, Uzmanlar Meclisi seçimleri ise sekiz yılda bir yapılıyor. Uzmanlar Meclisi, İran’ın dini liderini seçme, denetleme, gerektiğinde görevden alma yetkilerine sahip. İran Anayasa Koruma Konseyi, adayları onaylıyor. Bu konseyin üyelerini ise İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney atıyor. 2009 yılında protestolara yol açan tartışmalı seçimlerden sonra en ufak bir eleştiride bulunan adaylar bile daha sonra seçimlerde yarışamamıştı. İran’da 2004 yılından beri Parlamento’da muhafazakârlar çoğunlukta, bunun değişmesi beklenmiyor. Nihai sonuçların üç gün sonra açıklanması bekleniyor.

 

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#İran#Hamaney#Sandık

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