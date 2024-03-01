İran sandık başında

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Seçmenler yeni yasama meclisiyle beraber, ülkenin dini liderini seçmekle görevli kilit organ olan Uzmanlar Meclisi’nin de üyelerini belirlemek için oy kullanacak. Seçimle ilgili en çok merak edilen konuların başında “katılım seviyesi” gelirken başta ülkenin dini lideri Ayetullah Hamaney olmak üzere, yetkililer insanları oy vermeye çağırdı. Katılım oranının yaklaşık yüzde 30’larda kalacağı düşünülüyor. Aralarında Nobel Barış Ödülü sahibi Nerges Mohammadi’nin de bulunduğu bir grup kadın hakları aktivisti, geçtiğimiz haftalarda seçim boykotu çağrısı yaptı. Yaklaşık 20 yıldır aşırı muhafazakârların kontrol ettiği yasama meclisinin etkisinin sınırlı olduğu İran’da, İslami Danışma Meclisi olarak bilinen 290 üyeli parlamentoda 15 binden fazla aday sandalye için yarışıyor. Parlamenterler dört yıllığına seçilirken, İran’ın dini azınlıkları için 5 sandalye ayrılıyor. Seçimle 84 yaşındaki Hamaney’in halefini seçecek 88 sandalyeli Uzmanlar Meclisi’nin sekiz yıl görev yapacak üyeleri de belli olacak.