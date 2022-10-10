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İran devlet televizyonu hack’lendi

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#Mahsa Emini#İran#Hack
İran devlet televizyonu hack’lendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 07:00

İran’da protestolar devam ediyor. Son olarak devlet televizyonunu hack’leyen eylemciler, dini lider Ali Hamaney’in konuşmasını yaşamını yitiren kadınların görüntüleriyle kesti.

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İran’da, 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından başkent Tahran’da gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül’de hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar haftalardır sürüyor. Güvenlik güçleri göstericilere birçok kentte göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale ederken göstericiler karşı hamle olarak İran devlet televizyonuna siber saldırı düzenledi. Yayın akışını hack’lemeyi başaran eylemciler ekrana Mahsa Emini ile protestolar sırasında hayatını kaybeden kadınların görüntüleri yansıttı. Olay, ekranda İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in konuşması yayınlandığı sırada meydana geldi. Eylemi, daha önce de Tahran hükümeti karşıtı siber saldırılar düzenleyen “Adalet-i Ali” adlı grup üstlendi. İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA, haberlerin yayınlandığı 21.00 bülteni sırasında normal akışın “birkaç saniyeliğine kesildiğini” aktardı. İran devlet televizyonu daha önce de benzer siber saldırılara uğramıştı.

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İKİ POLİS ÖLDÜ

Birkaç günlük sakinliğin ardından İran sokakları önceki akşam yeniden hareketlendi. Devlet medyası, çeşitli kentlerdeki protestolarda iki güvenlik görevlisinin öldüğünü aktardı. Protestoların başından beri ölen polis sayısı böylece 14’e yükseldi. Resmi rakamlar bir süredir güncellenmemekle birlikte, insan hakları örgütleri polis müdahalesi sonucu en az 90 eylemcinin yaşamını yitirdiğini aktarıyor.

NIKA’NIN ANNESİ: KIZIM İŞKENCE GÖRDÜ

Bu arada Emini protestoları sırasında kaybolan ve daha sonra öldüğü açıklanan 16 yaşındaki Nika Sharami’nin annesi, kızının güvenlik güçleri tarafından dövülerek öldürüldüğünü savundu. Yetkililer, Shakarami’nin “yüksekten düşme” sonucu yaşamını kaybettiğini açıklamıştı. Genç kızın annesi Nasreen, kızlarının cesedinin aileden habersiz şekilde morgdan çıkarıp bir köyde gömüldüğünü belirtti.

İran devlet televizyonu hack’lendi

KANYE WEST'TEN TWEET'Lİ DESTEK

ABD’li rapçi Kanye West Twitter’dan İranlı kadınlara destek verdi. West mesajında, “İranlı gençler 44 yıllık diktatörlüğe karşı ayaklandı. Dünyanın onları desteklemesi ve cesaretlerini onurlandırması gerekiyor” dedi. West’in mesajı on binlerce beğeni ve yorum aldı.

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