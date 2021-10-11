Irak’ta protestolar sonrası erken seçim

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Iraklılar, işsizlik ve yolsuzluk karşıtı protesto gösterilerinin düzenlendiği 2019’dan beri ilk kez sandık başına gitti. Normal zamanından 6 ay erken yapılan erken genel seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3249 aday yarıştı. Seçim sistemi küçük partiler ve bağımsız adayların seçilebilmesini kolaylaştıracak şekilde güncellenirken mecliste dörtte bir oranında kadın kotası da uygulanıyor.

Şii lider Mukteda es-Sadr, oyunu Necef kentinde kullandı.

40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunurken, oy verme işlemini Türkiye’den yetkililer de dahil olmak üzere 1877 yabancı gözlemci izledi. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında dün oy verme işlemi bitene kadar havalimanları ve kara sınırları kapalı kaldı. Irak Yüksek Seçim Komiserliği’nin sonuçları bugün ilan etmesi bekleniyor.

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Başbakan Mustafa Kazımi, Yeşil Bölge’de oy verdi. Kazımi, “Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim. Bu sokağa çıkma yasağının olmadığı ilk seçim” dedi.

İKİ Şİİ BLOK ÖNE ÇIKIYOR

İktidar yarışının; hem İran hem ABD nüfuzuna karşı çıkan popülist Şii din adamı Mukteda es-Sadr ile İran yanlısı Fetih İttifakı arasında geçeceği öngörülüyor. 2018’deki seçimlerde 54 sandalye kazanan Sadr, önce bu seçimlere katılmayacaklarını açıklamış, ardından karar değiştirmişti. Diğer partilerle ittifaka girmeyen Sadr Hareketi’nin popülaritesini arttırması bekleniyor. Fetih İttifakı ise 2018’de 48 sandalye ile ikinci olmuştu. İran’la yakın bağları olan Hadi Amiri liderliğindeki ittifak, 2019 protestoları sırasında göstericilere yönelik sert müdahaleden sorumlu tutuluyor. Protestolarda yaklaşık 550 kişi ölmüştü.