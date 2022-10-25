'İntikam almak istedim' Kızını ısıran yengeci canlı canlı yedi, hastanelik oldu!

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Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang'da yaşayan 39 yaşındaki adam küçük kızını ısıran yengece sinirlenip hayvanı canlı canlı yedi.

Başına geleceklerden habersiz öfkeli baba olayın üstünden yaklaşık iki ay geçtikten sonra ciddi şekilde hastalandı.

SIRT AĞRISI NEDENİ İLE DOKTORA GİTTİ

Doktorlar geçmek bilmeyen sırt ağrısı nedeniyle acil servise giden adamın sindirim sisteminde ve karaciğerinde patolojik değişiklikler olduğunu gördü ancak bunun nedenini bulamadı.

Sir Run Run Shaw Hastanesi'nden doktor Cao Qian yerel medyaya yaptığı açıklamada isminin Lu olduğu öğrenilen adama ısrarla alerjiye neden olabilecek sıra dışı bir şey yiyip yemediğini sorduklarını ancak adamın her seferinde 'hayır' cevabını verdiğini söyledi.

"İNTİKAM ALMAK İSTEDİM"

Doktorların hastalığın sebebi nedeni ile çaresiz kaldığı noktada Lu'nun karısı kocasının iki ay önce yediği yengeci hatırladı ve hastalığın sebebinin bu olabileceğini söyledi.

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Doktorlar neden yengeci yediğini sorduğunda adam 'Dere kenarındayken kızımı küçük bir yengeç sıkıştırdı, ben de sinirlenip intikam almak için ağzıma attım' cevabını verdi.

SEBEBİ PARAZİTLERMİŞ

Uzmanlar hastalığın kaynağını öğrendikten sonra yaptıkları testlerde adamın canlı canlı yediği yengeçten dolayı en az üç farklı parazit ile enfekte olduğunu keşfettiler.

Uzun süren bir tedavi sonrası iyileşen adamın kontrollerinin hala devam ettiği öğrenildi.